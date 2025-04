I Trofei di Milano Cortina 2026 corrono in corsia

I TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 annunciano una significativa collaborazione in atto con l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, sostenuta dalla Fondazione Invernizzi, con l’obiettivo comune di promuovere la salute, l’educazione e l’inclusione attraverso l’educazione sportiva dei giovani pazienti.

Questa sinergia arricchisce ulteriormente il valore educativo e sociale dei TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 che, da oltre sessant’anni, rappresentano un punto di riferimento per la formazione delle giovani generazioni. Grazie alla nuova partnership, anche i bambini ricoverati presso l’Ospedale Vittore Buzzi potranno partecipare – in modalità dedicata – alle attività previste, portando simbolicamente la fiaccola dei valori olimpici e dello sport come strumento di crescita, benessere e speranza.

L’iniziativa è inserita nel Progetto PODiaCar coordinato dall’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” e finanziato dalla Comunità Europea mirato alla prevenzione dell’obesità pediatrica e delle complicanze ad essa correlate quali diabete mellito tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Un elemento centrale della collaborazione è stata la diffusione della serie cartoon educativa “Crescere sani con Nonna Wilma”, attraverso la proiezione – all’interno delle scuole e nei reparti ospedalieri – dell’episodio speciale “Vitto e Buzz, amici per la salute”, che unisce animazione, narrazione e formazione in un linguaggio vicino ai più piccoli.

La nuova collaborazione è parte integrante della 62ª edizione dei Trofei di Milano Cortina 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani, Progetto inserito nell’Education Program #Gen26 di Fondazione Milano Cortina 2026 che ha già coinvolto 51.066 studenti di 95 Scuole attraverso attività sportive, educative e multimediali. Il programma, completamente gratuito, prevede cinque aree tematiche (“I tuoi Giochi in un video”, “L’Europa dei Giochi”, “Tu sei un campione di sostenibilità”, “I tuoi stili di vita”, “Educazione 4.0”) con l’obiettivo di trasmettere i valori dello sport, della solidarietà e della sostenibilità. Il momento culminante dell’edizione 2025 si terrà dal 7 al 9 maggio all’Arena Brera di Milano, con 8.200 giovani in pista e la partecipazione speciale di 200 studenti del Veneto (grazie al gemellaggio con il Progetto “GenerAZIONE2026”) alla Finalissima del 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa.

“Dal 1964 i Trofei rappresentano un viaggio unico che unisce sport, educazione, cultura e sostenibilità. Con questa collaborazione apriamo nuove strade all’inclusione, portando il messaggio olimpico anche a chi oggi affronta la sfida della malattia” – dichiara il Prof. Franco Ascani, Presidente del Comitato Organizzatore e unico italiano Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO.

Sostenitore del Progetto il Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” orgoglioso di essere parte attiva di un Progetto così significativo come i TROFEI DI MILANO CORTINA 2026, che unisce salute, educazione e sport in un percorso di crescita per i più giovani. Grazie al sostegno della Fondazione Invernizzi e alla sinergia con Fondazione Milano Cortina 2026, i piccoli pazienti potranno vivere un’esperienza unica, capace di accendere entusiasmo e speranza anche nei momenti più difficili. Iniziative come queste ci ricordano quanto sia potente il linguaggio dello sport nel veicolare messaggi educativi e solidali.

Un progetto che promuove i valori dello sport e dell’educazione per i giovani con Fondazione Milano Cortina 2026 #Gen26, in collaborazione con Commissione europea – Rappresentanza a Milano, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Fondazione Invernizzi e Buona Spa Società Benefit. Grazie al contributo di Regione Lombardia, al sostegno di AICS Milanese, FICTS Federation Italia, ICSC – Istituto per il Credito Sportivo Culturale, con il Patrocinio di CONI Lombardia, Comune di Milano, FIDAL Lombardia e FIDAL Milano, la collaborazione di USR Lombardia e con il supporto di Grana Padano, Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.