Supermercati a Milano e Lombardia: orari di apertura per Pasqua e Pasquetta 2025

In vista delle festività pasquali, ecco un riepilogo degli orari di apertura dei supermercati e centri commerciali a Milano e in Lombardia per domenica 20 aprile (Pasqua) e lunedì 21 aprile (Pasquetta) 2025.

Pasqua (Domenica 20 aprile): Chiusura Diffusa, Alcune Eccezioni

La maggior parte dei supermercati in Lombardia rimarrà chiusa a Pasqua. Tuttavia, si segnalano alcune eccezioni:

Il Gigante: Tutti i punti vendita saranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, con orari ridotti e variabili. Questa apertura è pensata per l’acquisto di prodotti freschi e il ritiro di gastronomia, ma è utile anche per chi necessita di fare la spesa all’ultimo minuto.

Tutti i punti vendita saranno sia a Pasqua che a Pasquetta, con orari ridotti e variabili. Questa apertura è pensata per l’acquisto di prodotti freschi e il ritiro di gastronomia, ma è utile anche per chi necessita di fare la spesa all’ultimo minuto. Iperal: Aperto a Pasqua con orario 8:00-13:00 , mentre a Pasquetta osserverà l’orario normale.

Aperto a Pasqua con orario , mentre a Pasquetta osserverà l’orario normale. Carrefour Assago Milanofiori: Apertura parziale dalle 7:30 alle 14:00.

Saranno invece chiusi a Pasqua, salvo diverse disposizioni locali: Bennet, Carrefour (ad eccezione di Assago Milanofiori), Conad, Coop, Esselunga, Iper, Lidl, Pam e Unes. È sempre consigliabile verificare l’orario specifico del proprio punto vendita di riferimento.

Pasquetta (Lunedì 21 aprile): Diverse Aperture con Possibili Variazioni di Orario

Per Pasquetta si prevede una maggiore apertura dei supermercati, anche se spesso con orari differenti:

Bennet: La maggior parte dei punti vendita sarà aperta dalle 9:00 alle 20:00 .

La maggior parte dei punti vendita sarà aperta dalle . Carrefour: Molti negozi saranno aperti dalle 8:00 alle 20:30 .

Molti negozi saranno aperti dalle . Conad: Diversi punti vendita saranno aperti, ma con orari variabili . Si raccomanda di consultare gli orari specifici.

Diversi punti vendita saranno aperti, ma con . Si raccomanda di consultare gli orari specifici. Coop Lombardia: La maggior parte dei supermercati osserverà un orario 9:00-20:00 oppure sarà aperta solo al mattino.

La maggior parte dei supermercati osserverà un orario oppure sarà aperta solo al mattino. Esselunga: Tutti i punti vendita saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00 .

Tutti i punti vendita saranno aperti dalle . Iper Coop: Apertura per l’intera giornata o con orario ridotto ( 9:00-19:00 o 9:00-14:00 a seconda del punto vendita).

Apertura per l’intera giornata o con orario ridotto ( o a seconda del punto vendita). Iper: A Milano Portello e Rozzano apertura dalle 8:30 alle 21:00 ; ad Arese fino alle 22:00 .

A Milano Portello e Rozzano apertura dalle ; ad Arese fino alle . Iperal: Aperto (si consiglia di verificare l’orario).

Aperto (si consiglia di verificare l’orario). Lidl: Aperto con orario 8:00-20:00 .

Aperto con orario . Pam: Apertura dalle 8:00 alle 13:30 .

Apertura dalle . Unes: Apertura dalle 8:00 alle 20:00.

Si raccomanda vivamente di verificare l’orario di apertura specifico del proprio supermercato di riferimento prima di recarsi in negozio.

Centri Commerciali: Shopping e Servizi Anche Durante le Feste

I grandi centri commerciali offrono spesso una gamma di servizi che vanno oltre la spesa alimentare, includendo negozi, bar, ristoranti e talvolta cinema. Ecco alcune indicazioni:

Centro Commerciale di Arese: Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00 , inclusi Pasqua e Pasquetta.

Aperto tutti i giorni dalle , inclusi Pasqua e Pasquetta. Merlata Bloom: Apertura a Pasquetta (21 aprile) dalle 9:00 alle 22:00 .

Apertura a Pasquetta (21 aprile) dalle . Carrefour Assago Milanofiori: A Pasqua apertura parziale dalle 7:30 alle 14:00 ; a Pasquetta dalle 7:30 alle 21:00 .

A Pasqua apertura parziale dalle ; a Pasquetta dalle . Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano: Chiuso a Pasqua, ma aperto a Pasquetta dalle 15:00 alle 18:00.