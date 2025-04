Obiettivo: divertimento! Pasqua, Pasquetta e 1° Maggio, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia resta aperto! 

Da giovedì 17 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio apertura straordinaria dalle 9.30 alle 18.30. In programma il nuovo percorso di Playlab, la nuova esposizione con il Teatro alla Scala, attività in realtà virtuale, nei laboratori interattivi e visite guidate alle Gallerie Leonardo, ai Trasporti e ai depositi del Museo. In programma il nuovo percorso di Playlab, la nuova esposizione con il Teatro alla Scala, attività in realtà virtuale, nei laboratori interattivi e visite guidate alle Gallerie Leonardo, ai Trasporti e ai depositi del Museo. In occasione delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera, da giovedì 17 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio, dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia sarà aperto con orario festivo e un’ampia offerta di attività per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Tra le novità, le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni potranno sperimentare il nuovo percorso Paesaggi luminosi nell’Atelier di Playlab, uno spazio educativo di oltre 400mq, dove ogni ambiente ed esperienza sono studiati per mettere i più piccoli al centro del processo di apprendimento, invitandoli a scoprire quanto sta intorno a loro attraverso l’osservazione, l’interazione, l’esplorazione e il racconto come azioni fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo.

Il Museo offre inoltre un ricco programma di attività nei laboratori interattivi. Nell’iLab Alimentazione si potrà trasformare dolci ingredienti e sperimentare la ricetta perfetta per il gelato, nell’iLab Leonardo scoprire come funzionano le macchine per il volo e da cantiere, nell’iLab Genetica estrarre un frammento di DNA, in Tinkering Zone si potrà invece costruire acrobatiche piste per biglie. In Base Marte il pubblico dai 10 ai 14 anni potrà partire in missione spaziale e cimentarsi con un divertente gioco di ruolo, mentre nella Virtual Zone potrà immergersi in diverse esperienze in realtà virtuale.

I visitatori potranno esplorare In Scena, il nuovo allestimento che racconta il rapporto tra teatro, musica e tecnica attraverso un modulo originale del palcoscenico a ponti mobili, manufatto storico del Teatro alla Scala, le iconiche Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo ingegnere e umanista fino all’area Spazio, per ammirare l’unico frammento lunare esposto in Italia e altri reperti straordinari.

Da non perdere il padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, i grandi velieri e gli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale, oltre all’area espositiva Mosaico tecnologico, che racconta la storia delle infrastrutture e della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento.

Domenica 27 aprile alle 10 e 11.30 il Museo organizza speciali visite guidate alle Collezioni di Studio. I visitatori potranno scoprire uno dei depositi del Museo ed esplorare collezioni da tempo non esposte, in un percorso tra gli oggetti più iconici della storia della tecnica, famosi in tutto il mondo. Durante il percorso, sarà possibile osservare la Tenda Rossa, decisiva per la spedizione artica del Dirigibile Italia del 1928, dopo il suo complesso restauro.

Calendario delle attività > https://www.museoscienza.org/offerta/calendario

L’iscrizione è obbligatoria ed è effettuabile online al link > https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html

*Per partecipare alle attività è necessario prenotare al momento dell’acquisto del biglietto al costo di 1€ di prevendita.