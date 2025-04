Sicurezza nelle stazioni, 6.912 persone controllate e 5 arresti

Controllate 6.912 persone e 5 i soggetti denunciati a vario titolo. È il bilancio dell’operazione di controllo straordinario “Crime Prevention Week”, coordinata dal network europeo Raipol e finalizzata alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario che ha visto impegnati 483 unità della Polfer in 128 stazioni della Lombardia. Nel primo pomeriggio del 10 aprile sono stati arrestati tre spacciatori in zona Stazione Centrale. Nella stessa stazione poi c’è stato un arresto per furto di una zaino e un altro arresto a Porta Garibaldi per furto di un telefono.

