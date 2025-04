Monfalcone incorona Fasan: trionfo del centrodestra, batosta per Pd e lista “Italia Plurale”

Monfalcone ha parlato chiaro: Luca Fasan della Lega è il nuovo sindaco con una vittoria schiacciante, conquistando il 71,3% dei voti! Un risultato straordinario che segna un netto distacco dal centrosinistra e un vero e proprio tracollo per “Italia Plurale” di Bou Konate.

La città portuale e cantieristica del Friuli Venezia Giulia ha scelto la continuità, premiando il centrodestra e la linea tracciata dall’ex sindaco Anna Cisint. Già a 18 sezioni scrutinate su 36, il dato è risultato subito inequivocabile: non ci sarà bisogno di ballottaggio, la vittoria è netta e inappellabile.

Diego Moretti, candidato del centrosinistra, si ferma a un distante 26,03%, mentre Bou Konate, con la sua lista “Italia Plurale”, raccoglie un misero 2,87%. Un risultato che parla da solo.

“Sono entusiasta! La città è con noi!”, ha dichiarato un raggiante Luca Fasan. “Abbiamo lavorato sodo, con concretezza, sulle infrastrutture e sui valori che ci contraddistinguono. Continueremo sulla strada tracciata da Anna Cisint, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare Monfalcone”.

Anna Cisint, ora europarlamentare, può festeggiare: la sua linea politica, che ha messo al centro la sicurezza e l’identità della città, è stata premiata dai cittadini.

“Una vittoria meritata, frutto di un’amministrazione capace e attenta”, ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Fasan saprà guidare Monfalcone verso nuovi traguardi. E i primi dati da Pordenone ci fanno ben sperare!”.

La lista “Italia Plurale”, che puntava a rappresentare la comunità di immigrati, non è riuscita a conquistare i cuori dei monfalconesi. Bou Konate, ingegnere di origine senegalese ed ex assessore, non è riuscito a fare breccia nell’elettorato.

Monfalcone ha scelto: il centrodestra e Luca Fasan sono i protagonisti di una vittoria storica!