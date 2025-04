Presto sarà possibile viaggiare da Milano a Londra in treno, passando per Parigi, senza prendere l’aereo. Il Gruppo FS punta a rivoluzionare la mobilità europea con un nuovo servizio ad alta velocità che collegherà le tre città entro il 2029.

Viaggiare da Milano a Londra in treno, passando per Parigi, presto potrebbe diventare realtà. Il Gruppo FS Italiane ha infatti annunciato un piano ambizioso per connettere l’Italia e il Regno Unito attraverso un servizio ferroviario ad alta velocità, sfruttando la tratta già attiva tra Milano e Parigi. Il progetto prevede un investimento di un miliardo di euro e punta a inaugurare il collegamento tra Parigi e Londra entro il 2029. Una volta operativo, sarà possibile partire da Milano a bordo del Frecciarossa, raggiungere la capitale francese e da lì proseguire su un convoglio ad alta velocità ispirato allo stesso modello italiano per arrivare direttamente nel cuore di Londra.

Il servizio rientra nel Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che ha come priorità l’espansione delle tratte ad alta velocità in Europa. L’obiettivo è perciò duplice: offrire un’alternativa concreta al trasporto aereo e rafforzare la competitività ferroviaria sulle grandi direttrici internazionali. Ecco come sta andando.

Frecciarossa Milano-Londra via Parigi: il futuro dell’alta velocità europea

Il nuovo collegamento tra Parigi e Londra sarà una tappa fondamentale per l’estensione dei servizi ferroviari italiani in Europa. A guidare il progetto, oltre al Gruppo FS, c’è il consorzio spagnolo Evolyn, partner strategico che vanta una solida esperienza nel settore della mobilità. La collaborazione è stata ufficializzata attraverso la firma di un Memorandum of Understanding, che consolida l’intesa e conferma l’impegno congiunto a favore dell’alta velocità su scala continentale.

L’idea è chiara: trasformare il treno in un mezzo sempre più competitivo, sostenibile e attrattivo. Come dichiarato dall’Amministratore Delegato di FS, Stefano Antonio Donnarumma, investire sull’alta velocità significa costruire un sistema di trasporto integrato, moderno e rispettoso dell’ambiente. Ed è proprio l’asse Londra-Parigi-Milano a rappresentare uno dei corridoi più strategici per la mobilità europea del futuro.

Quando partirà il Frecciarossa Milano-Londra: aggiornamenti sul progetto

La prima tappa di questo lungo viaggio c’è già stata: il 1° aprile 2025 è tornato operativo il collegamento ferroviario diretto tra Milano e Parigi, sospeso nel 2023 in seguito a una frana che aveva reso inagibile il traforo del Frejus, tra Piemonte e Francia. Si tratta del primo tassello verso il completamento del nuovo asse ferroviario continentale, che presto aggiungerà anche Londra tra le migliori destinazioni in treno da Milano.

Sul fronte britannico, infatti, l’Office of Rail and Road (ORR) ha autorizzato l’accesso al deposito di manutenzione di Temple Mills, a Londra. Un passo assolutamente fondamentale per permettere l’ingresso di nuovi operatori sulla tratta verso Parigi.

Parallelamente, il Gruppo FS ha già ottenuto le necessarie licenze in Francia e sta collaborando con i principali enti regolatori per risolvere le questioni operative, in particolare quelle legate al transito attraverso l’Eurotunnel (uno dei tunnel sottomarini più lunghi del mondo, che unisce Francia e Regno Unito) e all’interoperabilità con le reti ferroviarie nazionali.

L’avvio del collegamento tra Parigi e Londra sarà possibile solo una volta completate le infrastrutture necessarie e ottenute tutte le autorizzazioni tecniche. Ma ormai siamo vicini: viaggiare da Milano a Londra in treno ad alta velocità non è più un’ipotesi futuristica, bensì un progetto concreto, in fase avanzata, che promette di cambiare il modo di spostarsi tra alcune delle principali capitali europee.