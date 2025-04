Crisi in Sanità Lombarda: FIALS chiede azione decisa contro la paralisi da conflitti politici

La gestione di ARIA S.p.A., l’ente lombardo responsabile delle gare sanitarie, è segnata da inefficienze e ritardi che compromettono gravemente il sistema sanitario regionale. Le recenti dichiarazioni dell’assessore al Welfare evidenziano una “governance da cambiare” e criticano una procedura di gare troppo lente e costi “fuori controllo”. Questa situazione di stallo, esacerbata da persistenti conflitti politici, ostacola qualsiasi forma di riforma necessaria.

In questo contesto, i servizi sanitari subiscono ritardi nelle forniture e un’inefficienza cronica, con ripercussioni dirette sul personale sanitario che si trova, ancora una volta, abbandonato in prima linea. Il dialogo tra la regione e le organizzazioni sindacali è interrotto da mesi, nonostante le continue richieste di FIALS Lombardia per un confronto costruttivo.

Roberto Gentile, Segretario Generale di FIALS Lombardia, denuncia la grave mancanza di comunicazione: «La completa assenza di dialogo con le parti sociali è inaccettabile, specialmente in un momento così critico. È imperativo che la regione ristabilisca immediatamente il confronto, concentrandosi sul PNRR, sulle forniture e sulla valorizzazione economica del personale sanitario».

FIALS Lombardia richiede con urgenza:

Un intervento deciso per riformare la governance di ARIA S.p.A. e l’intero processo di approvvigionamento sanitario.

Il ripristino del confronto sindacale con incontri regolari e costruttivi.

Decisioni politiche coraggiose che prioritizzino la sanità pubblica e la protezione dei lavoratori.

«È inaccettabile che i professionisti della sanità lombarda continuino a pagare il prezzo dell’indecisione e dell’immobilismo politico», conclude Gentile. «È ora di agire con responsabilità concrete, non di rifugiarsi dietro scuse burocratiche e rinvii.»

Comunicazione FIALS Lombardia