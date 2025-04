Vinitaly 2025: Lombardia celebra l’eccellenza dei suoi vini

La Lombardia si prepara a essere protagonista a Vinitaly 2025

In programma a Verona dal 6 al 9 aprile, con un palinsesto di masterclass ed eventi che esaltano la straordinaria varietà e qualità dei suoi vini. L’AreaMaster del Padiglione Lombardia (Stand B/C 13 Palaexpo), finanziato e realizzato in attuazione dell”Accordo di programma’ da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, sarà il fulcro di incontri, degustazioni e presentazioni volte a mettere in luce le eccellenze vitivinicole regionali.

L’inaugurazione ufficiale del padiglione si terrà domenica 6 aprile alle ore 12, con la partecipazione dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e dei direttori e i presidenti dei Consorzi Lombardi, sottolineando l’importanza della collaborazione nella promozione a livello nazionale e internazionale.

Un altro appuntamento di rilievo sarà lunedì 7 aprile alle ore 14, con l’evento ‘Host Region Home of Excellence’, dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e del Distretto agroalimentare della Valtellina, evidenziando il legame tra il grande evento sportivo e le produzioni enogastronomiche lombarde.

Il commento dell’Assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi

“Vinitaly – ha detto l’assessore Beduschi – è per la Lombardia un palcoscenico strategico, dove mettiamo in mostra la forza di un sistema vitivinicolo che unisce qualità, innovazione e identità territoriale. Nel Padiglione Lombardia raccontiamo una regione che sa valorizzare ogni angolo del proprio territorio e una filiera che cresce grazie al lavoro quotidiano dei nostri produttori e alla sinergia con i consorzi e il mondo della promozione. Anche quest’anno a Verona avremo l’occasione per ribadire il nostro impegno: continuare a sostenere le eccellenze lombarde e rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali”.

La qualità rappresenta una leva fondamentale per il settore. Lo conferma anche il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. “È proprio su questo, sulla qualità sempre crescente – ha sottolineato – che deve proseguire il percorso del vino lombardo, oltre che sulla valorizzazione all’estero: nonostante le difficoltà della situazione internazionale i nostri vini hanno ancora ampi margini di crescita sui mercati mondiali, a fronte di una domanda nazionale che si conferma invece stabile”.

Il programma del Padiglione Lombardia prevede una serie di masterclass, tavole rotonde e incontri tematici, pensati per valorizzare la diversità dei vitigni e delle denominazioni lombarde.

DOMENICA 6 APRILE

– Ore 10.45-11.45 – Consegna diplomi esperti assaggiatori Onav.

– Ore 12-14 – Evento inaugurale di Regione Lombardia.

– Ore 15-16 – Masterclass ‘Le bollicine guerriere di Milano’, Consorzio San Colombano.

– Ore 16-17– Masterclass ‘Moscato di Scanzo: degustazione aromatica’, Consorzio Moscato di Scanzo.

LUNEDÌ 7 APRILE

– Ore 10-11 – Masterclass ‘Valtènesi e Provence, vocazione rosé’, Consorzio Valtènesi.

– Ore 11-11.30 – Masterclass ‘La mineralità dei bianchi della Valcamonica, la Valle dei Segni’, Consorzio Valcamonica.

– Ore 11.30-12.00 – Masterclass ‘La longevità dei rossi della Valcamonica, la Valle dei Segni’, Consorzio Valcamonica.

– Ore 14-15.30 – ‘Host Region, Home of Excellence’ – Presentazione Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 evento di Regione Lombardia in collaborazione con il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina.

– Ore 16-16.45 – Tavola Rotonda ‘Dalla vite al territorio, i vini lombardi tra innovazione e biodiversità’, Abit Agritech.

MARTEDÌ 8 APRILE

– Ore 10-11 – Conferenza stampa ‘Il futuro del turismo passa dalle Strade del Vino e dei Sapori?’, Federazione delle Strade del vino e dei sapori di Lombardia.

– Ore 14-16 – Masterclass ‘Wine Voyage 2.0’, Unioncamere Lombardia.

– Ore 16-170 – Masterclass ‘Moscato di Scanzo: vino in cammino. Alla scoperta di un territorio” (Consorzio Moscato di Scanzo).

La Lombardia vanta una tradizione vitivinicola ricca e diversificata, con 5 Docg, 23 Doc e 15 Igt. Vinitaly 2025 rappresenterà un’opportunità imperdibile per scoprire e apprezzare la ricchezza enologica della regione, offrendo momenti di approfondimento e degustazione dedicati ai professionisti del settore, ai buyer e alla stampa.

CONSORZI – Questi i Consorzi presenti nel Padiglione Lombardia a Vinitaly 2025.

– Tutela Vini Oltrepò Pavese.

– Franciacorta.

– Tutela Moscato di Scanzo.

– Volontario Vino Doc San Colombano.

– Montenetto.

– Vini Igt Terre Lariane.

– Vini Mantovani.

– Tutela Lugana Doc.

– Tutela Valcalepio

– Tutela Vini di Valtellina.

– Valtènesi Riviera del Garda Classico e Produttori San Martino della Battaglia Doc.

– Botticino Doc.

– Tutela Igt Valcamonica.

– Ente Vini Bresciani.