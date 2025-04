Cover up di un tatuaggio mal riuscito realizzandone sopra uno nuovo

La cover up di un tatuaggio sopracciglia, labbra oppure occhi indica quella pratica che consiste nel modificare e camuffare un tattoo esistente realizzandone uno nuovo sopra.

Questa pratica può riguardare principalmente la rimozione totale del tatuaggio presente con soluzione salina o laser medico o la modifica del design complessivo e del colore solo correggendo con la cover up. Essendo una tecnica complessa richiede l’intervento di un professionista esperto. Antonella Macrì esperta tatuatrice estetica e paramedicale esegue da oltre 30 anni questa metodica di camoufflage. Agendo in collaborazione con un’equipe medica e rimuovendo insieme al medico estetico i tatuaggi eseguiti male, si esegue un nuovo lavoro sul viso delle pazienti.

La cover up di un tatuaggio è una tecnica complessa, che richiede grande abilità e anche conoscenze e competenze di alto livello per garantire risultati ottimali e soddisfacenti per il cliente.

Non bisogna mai sottovalutare la consulenza iniziale e l’esame visivo del tatuaggio su cui è necessario intervenire: si tratta di uno step obbligatorio e fondamentale prima di iniziare il processo di cover up, così da avere le idee chiare sulla pelle circostante.

Per eseguire un cover up di un tatuaggio a regola d’arte, Antonella Macrì ha acquisito negli anni l’abilità e l’esperienza che la contraddistinguono. Le competenze chiavi importanti , tra cui:

* Competenza artistica: essere in grado di disegnare un tatuaggio capace di coprire alla perfezione quello esistente, ma anche di intervenire per correggere e migliorare il design presente

* Capacità di valutazione: essere in grado di valutare la fattibilità del cover up

* Conoscenza dei colori: per coprire efficacemente un tatuaggio esistente è importante scegliere i pigmenti giusti.

* Tecnica e manualità: la cover è una vera e propria arte, da eseguire con più attenzione di quella per un tatuaggio su pelle vergine , il tatuatore deve ottenere un risultato impeccabile sotto ogni punto di vista e senza possibilità di errore

