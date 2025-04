Il nostro futuro grazie all’IA? La provocazione di un nuovo docufilm

Markus Krienke

Siamo pronti alla AI Revolution? – Stasera alle ore 19 presso il MEET: Digital Culture Center in Viale Vittorio Veneto a Milano, si osa uno sguardo al futuro della nostra società: come sarà la nostra esistenza nel futuro tecnologico, ma soprattutto dove finiranno le nostre libertà e i nostri valori? Il fatto che oggi hanno perso la loro forza sociale e sono diventati “merce” per i grandi e piccoli interessi, sarà il motivo per il quale domani saremo gestiti dalle macchine intelligenti? L’arte e il cinema possono lanciare ancora un messaggio diverso e richiamarci alla bellezza dell’umanità?

La regista Francesca Bochicchio si è posta questa domanda nel suo nuovo docufilm Io Salvatore – AI Revolution, e il contrasto in cui esso è situato non potrebbe essere scelto più grande: nella Basilicata con le sue forti tradizioni e un tessuto di valori vissuti, chi cerca di comprendere i bisogni, i desideri e le speranze delle persone è un “Robot Salvatore” umanoide (Maikol Fazio). Con il suo arrivo nel 2035, egli riesce finalmente ad eliminare la corruzione, rendere i sistemi sociali funzionanti e aprire prospettive nuove che la politica sembra aver completamente perso di vista. E tutto questo semplicemente aiutando la società a diventare finalmente “più efficiente”. Collaborando con gli esseri umani, “Salvatore” aumenta la qualità della loro vita e realizza quegli equilibri sociali che proprio oggi sono sempre meno garantiti. E proprio così il docufilm pone la questione centrale a noi oggi: come vogliamo gestire il progresso tecnologico, ma soprattutto come riusciremo, all’interno di questa rivoluzione, a rimanere umani? E anche se, grazie alla tecnologia, riuscissimo a risolvere tutte le nostre sfide politico-sociali, cosa faremo se ci accorgeremo di aver trascurato la nostra umanità?

Prodotto da Checkmate Communication e distribuito da DNA home entertainment, il docufilm pone la domanda se la futura “rivoluzione” tecnologica sarà davvero una “salvezza”. Più si svolge il film, più in chi guarda si forma la convinzione che la risposta sarà affermativa solo nella misura in cui è l’uomo stesso a prendere in mano le proprie responsabilità e andare alla scoperta delle sue creatività. In questo modo, la tecnologia riporta all’essere umano, ma non più in modo disfattista, ma in chiave motivazionale, e nel comprendere la nostra epoca davvero come uno dei grandi momenti di cambiamento nella storia umana. Sta a noi a essere solo spettatori o a diventarne veramente i protagonisti.

Per registrarsi all’evento, di cui l’entrata è gratuita, basta seguire questo link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-anteprima-cinematografica-del-docufilm-io-salvatore-ai-revolution-1296793487229.