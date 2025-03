Migranti, De Corato (FdI): «Decreto legge Cpr in Albania è un segnale importante»

«Il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sul Cpr in Albania è un importante segnale di contrasto all’immigrazione clandestina e illegale che il Governo lancia all’intero Paese. Grazie all’approvazione del decreto legge, infatti, la struttura di Gjader potrà tornare attiva e svolgere funzioni importantissime.

Come ha sottolineato il ministro Piantedosi, che ringrazio, ciò permetterà la riattivazione del centro che non perde la propria specificità ma si vede aumentare la propria disponibilità. La struttura nel Cpr di Gjader potrà così ospitare anche i migranti irregolari presenti in Italia destinatari di un provvedimento di espulsione e di trattenimento. Questo è un beneficio dal punto di vista della sicurezza per l’intera Nazione e per la Lombardia che è la Regione con più immigrati in assoluto, circa 1.200.000. In Regione, infatti, è presente un solo Centro di permanenza per i rimpatri, quello di via Corelli a Milano, quando ne occorrerebbero almeno due».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.