Giovanati (FI): avanti con salva Milano, Sala non più credibile

“Il provvedimento Salva Milano è essenziale per dare risposte concrete ai costruttori, alle famiglie e a tutti coloro che credono nello sviluppo della nostra città. Il sindaco Sala ha voltato le spalle a Milano, smentendo sé stesso e dimostrando ancora una volta la sua inaffidabilità politica. Forza Italia ribadisce con forza la necessità di andare avanti senza esitazioni. Il settore edilizio e i cittadini non possono più permettersi giochi di palazzo o cambi di rotta dettati da calcoli politici. Milano merita serietà, visione e impegni mantenuti, non un’amministrazione che si piega alle convenienze del momento. Chiediamo di proseguire spediti con il ‘Salva Milano’, perché il rilancio economico e sociale della città non può essere ostaggio delle ambiguità di Sala e della sinistra. Serve pragmatismo, serve coraggio“. Lo dichiara Deborah Giovanati, consigliera comunale di Forza Italia.

“Abbiamo a cuore la città di Milano: non si tratta solo di individuare il nome del candidato sindaco, ma anche di avere politiche serie per la città di Milano. Una nostra battaglia è la difesa dei cittadini milanesi che hanno investito soldi per comprare case delle quali non sono entrati in possesso. Quindi dobbiamo andare avanti con Salva Milano. Non è una questione di sindaco o non sindaco, è una questione di tutela dei diritti acquisiti dai cittadini milanesi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano con i giovani di Forza Italia.