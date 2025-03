ANASTACIA “Not ThatKind” Tour 2025 – 24 marzo Tam Teatro Arcimboldi

La popstar di fama internazionale Anastacia torna in Italia dopo tre anni con quattro imperdibili concerti a marzo 2025: Torino (19 marzo), Roma (22 marzo), Milano TAM Teatro Arcimboldi Milano (24 marzo) e Padova (25 marzo). Questi eventi segnano il grande ritorno dell’artista nel nostro paese, promettendo emozioni uniche per i fan italiani.

Le date italiane faranno parte del tour europeo “Not ThatKind” 2025 che è stato annunciato oggi. Questo grande tour segna i 25 anni dall’uscita dell’album in studio di Anastacia, pubblicato nel 2000. Anastacia ha avuto il suo primo successo in Europa con il brano “I’mOutta Love” incluso nell’album, e da allora la star ha continuato a ottenere successi a livello globale. Il tour vedrà la voce più potente del pop visitare Spagna, Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito.

Parlando del tour, Anastacia ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale fanily. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album, il che rende tutto questo ancora più speciale. Non posso credere che siano passati 25 anni da ‘Not ThatKind’, festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!”

L’annuncio del tour arriva sulla scia del successo dell’album di cover di Anastacia del 2023, ‘OurSongs ’(Edel). L’album celebra la musica che Anastacia ha amato mentre si trovava in Germania e presenta 12 interpretazioni in inglese di successi tedeschi dal 1980 al 2020. L’album è stato un enorme successo in tutta Europa, raggiungendo il secondo posto nella classifica degli album in Germania, una posizione nella top 5 in Austria e nella top 10 in Svizzera (8° posto). Il 21 giugno, la popstar ha pubblicato un’edizione speciale bonus, la “Gold Deluxe Edition” di ‘OurSongs’, con nuove cover basate su brani di giovani hitmaker tedeschi come Nico Santos, Michael Schulte e Zoe Wees.

Su Anastacia:

Dotata di una delle voci più potenti e riconoscibili nella storia della musica, l’icona internazionale del pop Anastacia ha iniziato la sua carriera nel 1999, diventando “la nuova artista femminile pop più venduta al mondo” due anni dopo. La voce straordinaria dietro enormi successi tra cui i multi-platino ‘I’mOutta Love’, ‘Paid My Dues ’e ‘Left Outside Alone ’ha venduto più di 30 milioni di dischi, collezionando una vasta gamma di premi (oltre 225 premi in 31 paesi) e hit numero uno (in 19 paesi). Dopo aver celebrato il 22° anniversario del suo debutto con il tour “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary”, ha recentemente lanciato il prossimo capitolo con ‘OurSongs’: un tributo alle più grandi melodie che ha scoperto durante i suoi tour in Germania, un paese con un grande seguito di Anastacia fin dal primo giorno (ha venduto più di 3 milioni di album solo in Germania

