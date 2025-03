Stramilano: tutte le 62 strade di Milano chiuse e i mezzi pubblici deviati

Il blocco del traffico, che riguarderà non solo le auto ma anche i mezzi pubblici, entrerà in vigore alle 8:30 di questa mattina e terminerà con il passaggio dell’ultimo runner, previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

La Stramilano, la celebre mezza maratona di primavera giunta alla sua 52esima edizione, porterà alla chiusura di 62 strade nel cuore di Milano. L’evento, che attrae ogni anno migliaia di partecipanti, si articolerà su tre percorsi: 5 km, 10 km e la mezza maratona. Gli organizzatori confidano di replicare il successo della scorsa edizione, che ha visto oltre 62.000 persone ai nastri di partenza.

Le strade interessate dalla manifestazione saranno chiuse al traffico a partire dalle 8:30, in concomitanza con la partenza della mezza maratona da Piazza Castello. La riapertura avverrà gradualmente dopo il passaggio dell’ultimo corridore, con il completo ripristino della circolazione previsto per il primo pomeriggio.

I tre percorsi della Stramilano

Mezza maratona : la gara competitiva partirà alle 8:30 da Piazza Castello, seguendo un percorso ad anello che si snoderà attraverso alcune delle vie più iconiche della città.

: la gara competitiva partirà alle 8:30 da Piazza Castello, seguendo un percorso ad anello che si snoderà attraverso alcune delle vie più iconiche della città. Stramilano 10 km : alle 9:30, da Piazza Duomo, prenderà il via la corsa non competitiva aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza. Il percorso toccherà luoghi simbolo come Piazza San Babila, Corso Venezia e Piazza XXIV Maggio.

: alle 9:30, da Piazza Duomo, prenderà il via la corsa non competitiva aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza. Il percorso toccherà luoghi simbolo come Piazza San Babila, Corso Venezia e Piazza XXIV Maggio. Stramilanina: dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, questa corsa di 5 km partirà alle 10:00 da Piazza Duomo, offrendo un’esperienza sportiva e divertente nel cuore del centro storico.

L’arrivo di tutte le corse non competitive è previsto presso l’Arco della Pace, dove ogni partecipante riceverà una medaglia commemorativa.

Deviazioni per i mezzi pubblici

Oltre alle auto, anche i mezzi pubblici subiranno deviazioni temporanee per garantire lo svolgimento della manifestazione. I trasporti pubblici torneranno regolari non appena le strade saranno riaperte al traffico.

L’elenco completo delle strade chiuse

La Stramilano interesserà un totale di 68 vie della città, che saranno chiuse al traffico dalla polizia locale. Di seguito, l’elenco completo delle strade coinvolte:

Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, Piazza Oberdan, Viale L. Majno, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale A. Filippetti, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale G. d’Annunzio, Piazzale A. Cantore, Viale Papiniano, Viale di Porta Vercellina, Piazzale F. Baracca, Via E. Toti, Piazza della Conciliazione, Via Alberto da Giussano, Via Guido D’Arezzo, Via del Burchiello, Via Giotto, Piazza M. Buonarroti, Piazza Castello, Via G. Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo R. Mattioli, Via A. Catena, Piazza Meda, Corso G. Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Palestro, Via Marina, Via Senato, Via Sant’Andrea, Via Montenapoleone, Via A. Manzoni, Via G. Verdi, Via dell’Orso, Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, Piazzale L. Cadorna, Via P. Paleocapa, Viale E. Alemagna, Viale G. Milton, Piazza del Tricolore, Piazzale Aquileia, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière.

Una fermata della metro chiusa e i mezzi deviati

Chiusura della fermata Duomo dalle 7.30, con tutti i treni della M1 e delle M3 che salteranno la stazione, come disposto dalle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare si può scendere a Centrale, Loreto o Cadorna. Per arrivare a piazza Duomo si possono utilizzare le vicine stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Diverse anche le linee deviate per permettere lo svolgimento della manifestazione. Di seguito l’elecon completo.

Tram 1 – dalle 6 alle 12:30

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Sempione/Procaccini. Passa per Monte Santo, Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Procaccini. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2 – dalle 7 alle 12:30

Nelle due direzioni non fa servizio tra piazzale Baiamonti e Porta Genova. Tra Porta Genova e Negrelli è sostituito dal tram 16.

Tram 3 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo. Da qui proseguono sul percorso della linea 14.

Tram 4 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

Tram 10 – dalle 6 alle 12:30

Fa servizio tra Segesta M5 e piazza 24 Maggio e tra viale Lunigiana e piazza Sei Febbraio. Non fa servizio tra Baracca e via Procaccini.

Tram 12 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra Cenisio M5 e viale Molise. Fa servizio come al solito tra Certosa FS e Cenisio. Da qui prosegue verso Bausan passando da Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini come linea 2.

Tram 14 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Fa servizio tra Gratosoglio e Lorenteggio e tra Cimitero Maggiore e Maciachini. Non fa servizio tra viale Coni Zugna e via Nono.

Tram 15 – dalle 7 alle 12:30

Non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa normale servizio tra Rozzano e Giambologna.

Tram 16 – dalle 7 alle 12:30

Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Fa servizio tra San Siro Stadio e Negrelli.

Tram 19 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Fa servizio tra piazza Castelli e piazza Sei Febbraio, e tra Lambrate e Centrale. Non fa servizio tra piazza Sei febbraio e Cairoli.

Tram 24 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

Tram 27 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra 5 Giornate e Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate.

Bus 43 – dalle 7 alle 12:30

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

Bus 50 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

Bus 57 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

Bus 60 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Zara e via Bronzetti. Da qui prosegue fino a corso Lodi. Salta le fermate comprese tra via Cadore/corso 22 Marzo e Duomo.

Bus 61 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra piazza Risorgimento e Duomo. Fa servizio solo tra largo Murani e piazza Risorgimento.

Bus 65 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio solo tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini. Non percorre il resto della linea.

Bus 67 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Bonola M1 e piazzale Arduino. Non fa servizio tra piazzale Arduino e Bergognone.

Bus 84 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Corvetto e Porta Romana, da via Maestri Campionesi passa in via Cadore e prosegue come linea 62.

Bus 85 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra piazza Napoli e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e largo Augusto.

Bus 94 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra via De Amicis e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.

Bus B9 – dalle 7 alle 12:30

Il servizio è sospeso.

La Stramilano rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della città, unendo attività fisica, divertimento e scoperta dei luoghi più suggestivi di Milano, certo, come abbiamo visto, per chi ha necessità di spostarsi è meglio programmare attentamente i propri percorsi.