Regione, Polizia Locale: finanziati 99 progetti per nuove attrezzature e veicoli

La Regione Lombardia ha destinato 2,5 milioni di euro a 99 progetti per migliorare le dotazioni tecnologiche e il parco veicoli delle Polizie Locali, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza operativa entro il 2025. I fondi sono stati distribuiti a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e alla Città Metropolitana di Milano per l’acquisto di vari strumenti e mezzi, come autovetture ecologiche, moto, scooter, fototrappole, dispositivi sniffers, taser, body cam, dash cam, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per il potenziamento delle centrali radio. “La sicurezza è una priorità assoluta per la Regione Lombardia”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. “Con questo intervento vogliamo rafforzare le Polizie Locali, fornendo loro attrezzature e mezzi necessari per gestire le emergenze in modo più efficace e migliorare le capacità operative. Dal 2022, questo Assessorato ha investito quasi 11 milioni di euro per dotare gli agenti degli strumenti tecnologici indispensabili per svolgere al meglio il loro lavoro. È fondamentale continuare a investire in strumenti moderni e funzionali per rendere ancora più efficiente l’azione di chi opera quotidianamente per la sicurezza e la tutela della comunità”.