19 marzo prima assoluta di “GELO PROFONDO. LA NUOVA ERA GLACIALE”, climate thriller di Andrea Segré. Ore 18 Libreria Hoepli

Con l’autore Andrea Segrè converseranno Eliana Liotta e Gianluigi Nuzzi.

Un thriller distopico che ci fa viaggiare nel mondo ed esce in occasione della Giornata mondiale della Meteorologia, World Meteorological Day – 23 marzo 2025 – proprio nelle settimane in cui la questione climatica torna prepotentemente in primo piano (dallo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, all’uscita degli USA dalla Convenzione di Parigi sul clima). Un plot mozzafiato, sospeso fra immaginario e plausibile. Perché la tecnologia che “gioca” con le emissioni CO2 può salvare la terra dalle temperature torride, ma può anche ibernarla …

Una nuova, rivoluzionaria, scoperta scientifica è al centro della seconda prova narrativa di Andrea Segrè, divulgatore scientifico, economista e saggista, al suo secondo romanzo nel segno del thriller: e quale thriller, un climate plot, una trama gialla legata alla minaccia di una nuova era glaciale. Il ricercatore universitario Giorgio Pani, protagonista del sequel, si imbatte in una innovativa tecnologia basata sul “sequestro” massiccio di anidride carbonica: un’invenzione che può salvare dagli effetti drammatici del riscaldamento globale, e riportare la temperatura a livelli normali. Ma la cattura massiccia di C02 può funzionare anche al contrario, innescando il raffreddamento globale e l’ibernazione della terra... Intorno a questo incubo climatico ruota appunto “Gelo profondo. La nuova era glaciale” (304 pagg. collana Egida € 17,10), il climate thriller di Andrea Segrè in uscita DOMANI 19 marzo per Minerva, a ridosso di una data simbolica, la Giornata mondiale della Meteorologia – World Meteorological Day (23 marzo), e in prima presentazione assoluta lo stesso giorno a Milano: domani mercoledì 19 marzo l’appuntamento è infatti negli spazi della Libreria Hoepli alle 18: Andrea Segrè sfoglierà il libro con la giornalista e divulgatrice scientifica Eliana Liotta e il giornalista, saggista e conduttore della trasmissione di Rete4 “Quarto grado” Gianluigi Nuzzi.

La questione del cambiamento climatico è oggi di attualità cruciale, alla luce dei segnali sconcertanti che arrivano dal pianeta: dai roghi di Los Angeles allo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, agli eventi estremi che flagellano i continenti. Così come è di primaria importanza l’evoluzione geopolitica mondiale sul tema, con la clamorosa uscita degli Stati Uniti dalla Convenzione di Parigi sul clima, per decisione del presidente USA Donald Trump. Dopo l’insidia della “bomba calorica”, tema del romanzo d’esordio di Andrea Segrè, lo scenario evolve adesso in un plot mozzafiato e distopico, sospeso fra immaginario e plausibile, perché la tecnologia che “gioca” con le emissioni CO2 può salvare la terra dalle temperature torride, ma può anche ibernarla, se questa tecnica viene utilizzata su vasta scala da una multinazionale del crimine con pochi scrupoli. Il secondo thriller di Andrea Segrè ha come epicentro Trieste, dove l’autore è nato, e ci fa viaggiare sulle tracce di un’organizzazione scientifica segreta, ramificata a tante latitudini del pianeta, per poi tornare con verve deflagrante nella città della scienza e della ricerca, fra istituzioni scientifiche e ricercatori che scelgono vie criminali, fra il Carso e il Porto Vecchio, fra l’Italia e l’est-Europa.

GELO PROFONDO, SINOSSI

Giorgio Pani, il giovane ricercatore protagonista di Globesity. La fame di potere, torna con una nuova avventura. Dopo la farina al glucone che scatena una bulimia globale, ancora in circolazione da qualche parte del mondo, Giorgio deve fronteggiare i pericoli di una nuova, rivoluzionaria, scoperta scientifica. Un innovativo impianto capace di catturare enormi quantità di anidride carbonica provocando un raffreddamento globale. Un’organizzazione scientifica segreta, ramificata in tutto il mondo, è pronta a portare il mondo in una nuova drammatica era glaciale.