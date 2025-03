UIL inaugura il primo sportello per l’assistenza psicologica

E’ stato inaugurato a Milano presso la sede FenealUil Milano Cremona Lodi Pavia il primo Sportello Sicurezza UIL ‘Tutela a 360 gradi’.

Un progetto nazionale del sindacato delle costruzioni FenealUil e del Patronato ItalUil, lanciato dal segretario Generale Pierpaolo Bombardieri nell’ultimo congresso della confederazione, la cui sperimentazione partirà proprio dal sindacato di categoria milanese guidato dal segretario generale Feneal Milano Salvatore Cutaia. “L’idea nasce dalla necessità di offrire risposte concrete alla carenza di assistenza psicologica per i lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro o colpiti da malattie professionali e ai familiari di lavoratori deceduti a causa del lavoro. Molto spesso – spiegano Vito Panzarella, segretario Generale FenealUil e Giuliano Zignani, presidente ItalUil – il supporto psicologico alle famiglie dopo un lutto così grave, quando c’è, si limita ad essere prestato solo nell’immediatezza del caso.

Per questo, nell’ambito della nostra volontà comune di offrire una tutela a 360 gradi a tutti lavoratori, abbiamo deciso di creare questo ulteriore servizio con l’apporto di nostri consulenti medici. Siamo in una delle regioni più colpite dagli infortuni sul lavoro così come il settore costruzioni è in cima alla lista di quelli più a rischio. I dati Inail del 2024 confermano un quadro allarmante con 1.090 morti sul lavoro, di cui 131 vittime proprio in Lombardia, mentre 156 sono i decessi a livello nazionale nel settore costruzioni, e oltre il 21% in più le denunce di malattie professionali registrate rispetto allo stesso periodo del 2023. Non vogliamo con questa iniziativa sostituirci a quanto le istituzioni preposte fanno – concludono i due sindacalisti – ma invece sollecitare una maggiore attenzione e cura anche per le famiglie colpite da queste tragedie”.

“La nostra attenzione è sempre massima – evidenzia il segretario generale FenealUil Milano Salvatore Cutaia – come dimostra la campagna ‘Zeromortisullavoro’ portata avanti con costanza dalla Uil e i vari progetti messi in campo anche dalla Feneal e dall’Ital, non ultimo quello sulle tutele attive in materia di malattie professionali. Un tema ancora troppo trascurato e poco studiato mentre tantissime sono le patologie che colpiscono le lavoratrici e i lavoratori. Con il progetto “Costruiamo Tutele e diritti” abbiamo, infatti, cercato in quest’ultimo anno proprio di diffondere tra i lavoratori del comparto dell’edilizia una maggiore consapevolezza del diritto a lavorare in sicurezza e conoscere le tutele che gli spettano anche in questo ambito.

Lo sportello FENEAL ITAL sarà aperto alla cittadinanza tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30 presso la sede FENEALUIL di via Nino Bixio 6.