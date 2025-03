Milano, Bestetti e Praticò (FdI): occupazione via Ettore Ponti è sfida allo Stato, Comune promuova sgombero

“L’odierno annuncio dell’occupazione degli spazi di via Ettore Ponti n.10 da parte del centro sociale ‘Dax resiste’ è l’ennesima sfida lanciata allo Stato da questi delinquenti recidivi, professionisti di abusi e illegalità.

Negli stessi giorni in cui il Comune di Milano ha chiesto l’intervento della Questura per far chiudere alcune attività commerciali di Corso Garibaldi solo perché osavano somministrare gazzose e gelati durante la sera, a Palazzo Marino tutto tace quando i soliti balordi dei centri sociali occupano abusivamente l’ennesimo immobile.

L’ex Assessore Granelli non ha mai fiatato contro questi delinquenti, ora vediamo se anche il Sindaco Sala farà spallucce per paura di perdere il supporto di questa teppaglia. Il Comune non disturbi la Questura per aperitivi e coni gelato, ma promuova l’intervento delle Forze dell’Ordine per sgomberare gli spazi di via Ettore Ponti e tutti quelli occupati in città da quei disadattati dei centri sociali“.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere FDI di Regione Lombardia, e Omar Praticò, Consigliere e Coordinatore FDI del Municipio 6 di Milano.