Molestie in metropolitana: egiziano in arresto

Nuovi episodi di violenza e molestie sono stati segnalati a bordo delle metropolitane italiane, con un focus particolare sulla città di Milano. Nell’ultimo fine settimana si sono verificati due gravi episodi che hanno coinvolto due minorenni, aggredite in momenti e luoghi diversi lungo la linea. Un elemento comune a entrambi i casi è che gli aggressori sono risultati essere di origine straniera. La sicurezza a Milano sempre più problematica: Sala che dice?

Uno degli episodi si è concluso con l’arresto del presunto colpevole. L’incidente è avvenuto sulla linea M3, poco prima della fermata Duomo. La cronaca: una ragazza di 17 anni, visibilmente scossa, è stata notata da alcuni agenti della Polizia di Stato, che si sono avvicinati per accertarsi delle sue condizioni. La giovane ha raccontato di essere stata molestata sessualmente all’interno di un vagone della metropolitana.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti sono riusciti a identificare e arrestare un uomo di 42 anni, di nazionalità egiziana, regolarmente residente in Italia. L’uomo, che si trovava nei pressi della statua equestre di Piazza del Duomo, è stato fermato mentre si muoveva tra i turisti. Dopo essere stato condotto in commissariato, è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito nel carcere di San Vittore.

Le indagini hanno confermato la sua colpevolezza grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sui vagoni, che lo collocano nel luogo e nel momento esatto in cui sono avvenute le molestie denunciate dalla ragazza. L’uomo è ora in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice.