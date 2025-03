Olimpiadi, al via da Brescia tour promozionale territoriale con Vittorio Brumotti

Con la Brescia Art Marathon, ha preso il via oggi “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali”, un progetto regionale di promozione turistica che attraverserà tutte le dodici province lombarde, accendendo i riflettori sulle bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche. Con un testimonial d’eccezione: Vittorio Brumotti, campione di bike trial e volto noto della televisione, già protagonista dei video “Lombardia Style”, dove racconta la Lombardia con spettacolari acrobazie sulle ‘due ruote’. “Quella di oggi non è una maratona qualunque: porta con sé il logo olimpico e un messaggio chiaro, quello di un evento che non sarà solo sportivo, ma anche un’opportunità unica per far conoscere al mondo le eccellenze turistiche della Lombardia. Brescia, con il suo mix perfetto di arte, storia e innovazione, è il punto di partenza ideale per questa grande avventura”, commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, presente alla prima tappa di quello che la stampa ha ribattezzato ‘Cuori Olimpici’, insieme alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti. “Oggi il capoluogo bresciano diventa una vera e propria scenografia vivente- prosegue l’assessore regionale-. Gli atleti, professionisti o semplici appassionati, corrono in un palcoscenico straordinario: piazze rinascimentali, resti romani, vestigia longobarde, il maestoso Castello e l’architettura contemporanea che guarda al futuro. Un viaggio tra le epoche che racconta la nostra capacità di innovare senza mai dimenticare le radici”. “Quando ho pensato a un volto che potesse rappresentare l’energia, la passione e la bellezza della nostra regione, Brumotti è stato la scelta naturale. Con le sue acrobazie spettacolari e la sua innata capacità di raccontare l’Italia attraverso lo sport, porterà in scena la Lombardia in tutta la sua potenza visiva e turistica. I suoi video – che troverete su In Lombardia mostreranno le nostre 12 province da un punto di vista inedito e mozzafiato”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845