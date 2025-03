Il commento di Luciano: anticipi della 28a giornata di serie A

Buongiorno e buona domenica, amici sportivi. Tra venerdì e ieri, 5 gli anticipi della 28a di serie A. Tra tutti, è da notare il curioso “gemellaggio” nei risultati tra Inter e Milan, entrambe vincenti in rimonta con identici brividi e identico punteggio. A dimostrazione, ce ne fosse bisogno, che nel calcio di oggi è vietato distrarsi contro chiunque, ed è successo ai rossoneri a Lecce e all’Inter a S.Siro col Monza, due squadre che certamente stanno nettamente al di sotto delle due milanesi. Infatti, dai sudori freddi allo scampato pericolo sono trascorsi davvero pochi minuti. Ma vediamo nell’ordine i risultati:

Cagliari-Genoa 1-1

Il Cagliari non riesce a strappare i tre punti contro il Genoa, e si deve accontentare di un pareggio che non allontana gli uomini di Nicola dalla zona calda della classifica. Il Genoa di Vieira strappa un punto che invece porta Pinamonti e soci verso un porto più tranquillo. Alla luce di quanto visto in campo, dove le squadre si sono prese un tempo a testa, risultato giusto. Nel primo tempo, Cagliari in gol con Piccoli ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante, ma il copione della partita non cambia. I sardi in vantaggio vero poco dopo, grazie alla rete di Viola, assistito proprio da Piccoli. A inizio secondo tempo però la squadra di Vieira la riprende: Miretti innesca Ekuban, che coglie in castagna la difesa del Cagliari e serve Cornet, il quale segna la rete del pareggio.

Parma-Torino 2-2

Gol e spettacolo allo stadio “Tardini” tra Parma e Torino, in una gara dai due volti: dominio granata con vantaggio-magia di Elmas. Poi, nella ripresa, il Parma ruggisce con Pellegrino ai suoi primi due gol in Serie A: subentrato al 55′ al posto di uno spento Bonny, prima fa 1-1 e poi 2-2 dopo la rete di Adams. Con questo risultato, “passettino” in ottica salvezza per la band di Chivu, quartultima a 24 punto. Granata di Vanoli sempre undicesimi, ma a quota 35.

Como-Venezia 1-1

Pareggio nello scontro salvezza del Sinigaglia: meglio nel complesso i lariani, che la sbloccano con l’ex Fiorentina Ikonè a inizio ripresa, e controllano poi la gara senza affanni fino all’ultima azione, con Smolcic che stende in area Carboni: Gytkjaer ringrazia e impatta nel finale.