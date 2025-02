Carnevale a Milano: gli eventi

Legata al rito ambrosiano, Milano è pronta a festeggiare un periodo di Carnevale più lungo rispetto al resto d’Italia. Scopri il ricco programma di appuntamenti che animerà la città fino all’8 marzo ed entra in un vortice di allegria tra spettacoli in maschera e sfilate di carri allegorici.

Iniziato il 16 febbraio, il Carnevale ambrosiano di Milano si prospetta ricco di eventi interessanti e divertenti che dureranno fino a Sabato Grasso.

Dai Navigli, a Isola Porta Nuova, fino a NoLo, i quartieri della città si sono già vestiti dei colori della festa più eccentrica e leggera dell’anno, e non aspettano altro che allietare turisti e local con manifestazioni coinvolgenti e capaci di stupire grandi e piccini.

Organizza un gig-tripping nel capoluogo della Lombardia durante questo periodo e immergiti in un’atmosfera lieta che ti accompagnerà per le prossime settimane.

Quali sono gli eventi di Carnevale più attesi a Milano?

Visitare Milano con i bambini a fine febbraio e a inizio marzo, approfittando delle feste scolastiche, può essere un’ottima idea per trascorrere delle giornate indimenticabili tra spettacoli e sfilate.

Gli eventi proposti dalla città in questo periodo, infatti, sono molteplici.

Segui il corteo dei carri allegorici per le vie e le piazze di Milano

La manifestazione più attesa e importante del Carnevale di Milano è sicuramente la sfilata dei carri allegorici che attraversa le vie del centro l’ultimo giorno di festa, quest’anno sabato 8 marzo.

Piazza Duomo è il cuore dell’evento e ospita generalmente spettacoli e momenti di divertimento con le maschere locali, tra cui Meneghino, il servo burlone che si prende gioco dei nobili.

Corso Venezia, San Babila e il Castello Sforzesco sono gli altri luoghi principali della festa, che per l’occasione si animano con musica e attività per bambini.

Passeggiando per le vie colorate dai coriandoli, non mancare di assaggiare qualche dolce tipico presso gli stand gastronomici situati nelle piazze e nelle vicinanze dei parchi, come i tortelli alla milanese e le chiacchiere.

Scopri il Carnevale ambrosiano dei bambini, tra festival dei clown, parchi giochi e laboratori per famiglie

Il Carnevale è una festa rivolta soprattutto ai bambini, e la capitale della moda e delle tendenze non manca mai di offrire, in questo periodo, tante attività educative e divertenti per i più piccoli.

Ecco gli appuntamenti più attesi:

Il Mercato dei Saltimbanchi : fino all’8/03/2025 in varie zone della città;

: fino all’8/03/2025 in varie zone della città; Milano Clown Festival : dal 05/03/2025 all’08/03/2025, sarà caratterizzato da 150 eventi gratuiti nel quartiere Isola, presso i Giardini Mendel, nelle vicinanze del Cavalcavia Bussa e in altre 23 location della zona;

: dal 05/03/2025 all’08/03/2025, sarà caratterizzato da 150 eventi gratuiti nel quartiere Isola, presso i Giardini Mendel, nelle vicinanze del Cavalcavia Bussa e in altre 23 location della zona; Luna Park Meneghino: fino al 16/03/2025, nell’area tra via Gadio e l’Arena Civica saranno presenti 62 attrazioni e stand di street food.

Come muoversi a Milano per assistere agli eventi di Carnevale?

Milano vanta un’eccellente rete di trasporti pubblici, che rende agevole raggiungere qualsiasi punto della città per partecipare agli appuntamenti del Carnevale ambrosiano.

Tra metro, tram e autobus, ci sono diverse opzioni per chi desidera vivere i giorni di festa senza pensieri legati allo stress da traffico o ai parcheggi.

La metropolitana di Milano è sicuramente uno dei mezzi più veloci, ma se si desidera fare un giro panoramico del capoluogo lombardo, si può salire su un tram storico che attraversa i luoghi più belli e conosciuti della metropoli. Per evitare di perdere tempo nei punti vendita convenzionati, puoi usufruire di un servizio in app di acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici, in modo da muoverti per Milano in maniera più agevole.

moveo