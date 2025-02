San Siro, Bestetti e Salinari (Fdi): ordinata demolizione moschea abusiva, avevamo ragione noi

“Dopo la nostra denuncia pubblica, il coinvolgimento della stampa e lo straordinario attivismo dei cittadini, è stato finalmente emesso il provvedimento di inammissibilità della pratica edilizia presentata tardivamente per realizzare il centro islamico in via Gianicolo/Capecelatro, con contestuale ordine di demolizione delle opere eseguite.

In questa torbida vicenda, avevamo ragione noi e ora viene ufficialmente riconosciuto. Quei lavori nel cuore del quartiere San Siro non avrebbero dovuto neanche cominciare. Pensavano di poter colonizzare questo territorio col favore delle tenebre, ma hanno trovato pane per i loro denti.

Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione e continuiamo a lavorare insieme per difendere i nostri quartieri “.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere FDI di Regione Lombardia, e Antonio Salinari, Consigliere FDI del Municipio 7 di Milano.