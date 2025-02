Sorte (F.I) sulla sicurezza: “Milano fuori controllo, le proposte di FI”

Oggi, lunedì 17 febbraio, alle 10.45, a Milano, nella sede di Forza Italia Giovani – via Mecenate 76/B – Forza Italia Lombardia presenterà le proposte del partito per la sicurezza. Interverranno i vertici lombardi del partito, tra i quali il segretario regionale di FI della Lombardia Alessandro Sorte.

Sorte: “La sicurezza è una priorità”

In una nota il segretario lombardo annuncia l’incontro in cui il partito presenterà le sue proposte per arginare la criminalità nel capoluogo lombardo.

“La sparatoria avvenuta in Piazzale Gambara a Milano è l’ennesima dimostrazione che un intervento deciso sulla sicurezza della città non è più rinviabile. Milano è un far west – afferma Sorte: risse, rapine e aggressioni sono all’ordine del giorno, ora persino una sparatoria. Domani mattina Forza Italia presenterà le sue proposte per la sicurezza della città. La situazione è fuori controllo e la Sinistra non può più continuare a girarsi dall’altra parte, negando o minimizzando il problema. Bisogna intervenire al più presto perché la sicurezza dei cittadini rappresenta una assoluta priorità”.