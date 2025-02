FAI-Agrumi Saperi e sapori dal Mediterraneo – Villa Necchi Campiglio Sabato 15 e domenica 16 febbraio

Sabato 15 e domenica 16 febbraio Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI, ospiterà la XIII edizione di Agrumi , un fine settimana alla scoperta degli agrumi e dei loro aromi, colori e sapori. L’esposizione, allestita tra il giardino e il campo da tennis coperto della villa, permetterà ai visitatori di conoscere un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei, rimanendo nel cuore della città, e di acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, raffinati decori e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità. Tra le proposte più insolite , i cosmetici preparati con l’olio essenziale di pompìa, una varietà di limone unica al mondo, endemica della Sardegna e diffusa in particolare nell’area della Baronia, dalla quale si ottiene un principio attivo dotato di preziose virtù medicamentose.

Il weekend sarà arricchito da curiose attività legate al tema degli agrumi: per la prima volta nel contesto della manifestazione sono in programma degustazioni di spremute – a cura del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP. – durante le quali si potranno imparare a cogliere le differenze organolettiche tra i prodotti, riconoscendone le peculiarità e le proprietà nutritive. Ci sarà l’occasione di ammirare la fotografia botanica applicata agi agrumi di Marco Beck Peccoz, che racconterà la poetica del suo lavoro e svelerà le tecniche utilizzate.

Passeggiando tra le tante varietà, dalle più comuni alle più rare, e ammirando frutti inusuali per forma e colorazione, si potrà partecipare a percorsi olfattivo sensoriali in compagnia di Francesca Giuffrida, che porterà da Catania a Milano la sua esperienza come consulente d’arredo olfattivo, e degustare il caffè aromatizzato al limone preparato da Salvatore Iaccarino, ex custode della Baia di Ieranto, Bene del FAI a Massa Lubrense (NA).

Sono previsti, inoltre, due momenti di approfondimento con prestigiosi esperti: sabato alle ore 15 Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree all’Università di Palermo, presenterà il suo ultimo libro, “Sicilia. Alberi e paesaggi” (Libreria della Natura, 2024), dedicato all’importanza della biodiversità nella cultura e nel territorio siciliani. Ne parlerà con il fotografo di origine siciliana Ferdinando Scianna. Nel corso dell’incontro sarà presente il maestro gelatiere Antonio Cappadonia, che preparerà la granita siciliana di mandarino di Ciaculli fatta a mano come da tradizione dal 1810. Domenica alle 11.30 sempre il professor Giuseppe Barbera converserà con Vicente Todolì, direttore artistico di Pirelli Hangar Bicocca di Milano, il vivaista monzese Davide Chiaravalli e Alessandra Gentile, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Catania, sulle “Storie d’amore e di passione per gli agrumi”.

Ingresso solo manifestazione: onsite Intero 10 €; Ridotto (6-18 anni), Iscritti FAI e altre convenzioni 4 €; online Intero 7 €; Ridotto (6-18 anni), Iscritti FAI e altre convenzioni 4 €; Bambini fino a 5 anni e disabili gratuito

Ingresso manifestazione + visita alla villa: onsite Intero 19 €; Studenti 19-25 anni e Ridotto (6-18 anni) 13 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 4 €; online Intero 17 €; Studenti 19-25 anni e Ridotto (6-18 anni) 11 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 4 €; Bambini fino a 5 anni e disabili gratuito.

Per informazioni e prenotazioni :

Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14. Telefono: 02 76340121; email: fainecchi@fondoambiente.it

www.villanecchicampiglio.it – www.fondoambiente.it

Per informazioni: www.faiagrumi.it