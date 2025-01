Merz in Germania lancia la sfida: “Controlli ai confini dal giorno 1 e riarmo, una rottura epocale”

Trump insegna e il mondo vira a destra? Ecco la rivoluzione del candidato Friedrich Merz, leader della Cdu che ha spiegato quale sarà il suo programma se diventerà il prossimo cancelliere di Berlino. Due le direttive: politica estera e difesa.

Scrive Libero “Secondo Merz, il mondo – come nella Guerra Fredda – è diviso in due blocchi: le democrazie e “l’asse delle autocrazie“. Di questa seconda categoria fanno parte Russia e Cina, dato che perseguono una politica di sfere di influenza o di potere imperiale. Il leader della Cdu ritiene Pechino così pericolosa da “avvisare i rappresentanti dell’economia tedesca che investire in Cina è una decisione ad altissimo rischio“. Il tutto inquadrato in un’ottica di riarmo nazionale: “Voglio che la Germania sia forte, con strutture forti”.

Come riporta il Corriere, Merz vuole stravolgere anche la politica migratoria di Berlino. A differenza di Scholz, il leader della Cdu ha promesso che se diventerà cancelliere “dal giorno 1 introdurrò i controlli ai confini” e “rivedrò il diritto d’ingresso, di soggiorno e di asilo”. Viste queste premesse, appare molto difficile un’alleanza con i Verdi. Più facile, in questo senso, un asse con la Spd.”