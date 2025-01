Milano, Bestetti e Salinari (Fdi): no moschea a San Siro, si rispettino regole urbanistiche

“La prossima realizzazione di una nuova moschea nel quartiere San Siro, tra via Capecelatro e via Gianicolo, annunciata da ‘Fondazione La Misericordia’ sui suoi canali social, ha trovato conferma nel sopralluogo che abbiamo condotto ieri, verificando l’effettiva apertura di un cantiere e l’avvio di opere edili compatibili con la conversione dell’attuale capannone, che era destinato a garage, in un nuovo luogo di culto islamico nel cuore del quartiere“.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere FDI di Regione Lombardia, e Antonio Salinari, Consigliere FDI del Municipio 7 di Milano.

“Abbiamo quindi chiesto chiarimenti sulla relativa pratica edilizia, anche considerando che l’apertura di una nuova moschea, con queste modalità e in quel contesto, sarebbe del tutto incompatibile con le vigenti norme urbanistiche comunali e regionali. Siamo quindi pronti ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per impedire questa realizzazione” concludono Bestetti e Salinari.