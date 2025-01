Il commento di Luciano: 19a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, conclusa ieri la fase del girone di andata in serie A, tranne ovviamente i recuperi delle 4 di Supercoppa. In serata si è disputato il match clou in calendario, il derby della Lupa tra Roma e Lazio, finito con un pessimo episodio tra le due squadre in campo.

Monza-Cagliari 1-2

Caprari dal dischetto illude all’avvio il Monza, ma al triplice fischio non basta alla squadra di Bocchetti per evitare il quinto ko consecutivo. Fa festa il Cagliari, che si aggiudica uno scontro diretto pesantissimo grazie alle reti di Zortea e Piccoli, ritornando a un successo che mancava agli isolani addirittura da fine ottobre. Monza che chiude il girone d’andata ultimo con solo 10 punti, poco incoraggiante l’avvio della nuova gestione della panchina, con Bocchetti che avrà il suo bel daffare per risollevare un ambiente non ancora disperato, ma quanto meno depresso.

Lecce-Genoa 0-0

Termina con il tabellino in bianco lo scontro salvezza tra Lecce e Genoa. Le due squadre meno prolifiche del campionato si annullano a vicenda e non trovano la via del gol. I salentini cercano i tre punti molto più dei liguri ma comunque invano, e sprofondano in zona retrocessione (17 punti come il Cagliari, vittorioso a Monza). Vieira invece chiude il girone d’andata a 20 punti, può essere soddisfatto.

Torino-Parma 0-0

Anche all’Olimpico Grande Torino, la sfida tra la formazione di Vanoli e quella di Pecchia finisce senza reti: protagonista il portiere parmense, decisivo anche al 95′ su Linetty. Niente sorpasso in classifica dei ducali sugli avversari odierni.

Roma-Lazio 2-0

Laddove una partita, un derby, una volta era una festa, ieri si è trasformata in rissa ma non sugli spalti, in campo. E questo è più deprimente che una scazzottata in tribuna. Aldilà di certi episodi, la sfida tra due squadre parecchio distanti in classifica si è conclusa, quasi rispettando un vecchio detto che a volte diventa realtà, con la vittoria di chi stava peggio. Dopo questa vittoria non starà meglio di chi ha battuto, ma può giustamente esultare in una stagione maledettamente complicata, togliendosi la soddisfazione di vincere la partita più sentita e attesa dai tifosi. La Lazio, che prima del calcio d’inizio aveva 15 punti di vantaggio sui giallorossi, paga a caro prezzo una partenza shock e si deve inchinare ai giallorossi, che fanno festa grazie ai gol di Pellegrini al 10′ e di Saelemaekers al 18′. Conclusione con un finale bollente: dopo un faccia a faccia Hummels-Castellanos, si accende una rissa furibonda che vede coinvolte anche le due panchine. Ne fa le spese Castellanos che viene espulso per condotta violenta. Ennesima notte da incorniciare per Claudio Ranieri, che diventa il primo allenatore, nella storia della Serie A, a vincere tutti i suoi primi quattro derby sulla panchina della Roma: la scelta di ridare fiducia a Pellegrini, schierato titolare a sorpresa, ha pagato eccome.

Si conclude qui il turno che chiude il girone, fatte salve le partite che verranno disputate il 14 e 15 gennaio per le partecipanti alla Supercoppa a Riyad, oltre alle partite sospese e rinviate da recuperare nel girone di ritorno.

Il campionato prosegue con la ventesima giornata, ad iniziare da venerdì 10 gennaio con Lazio-Como (20.45).

Buona Befana a tutti!