Piazza Oberdan, dal 15 gennaio lavori per rifacimento binari

Il 15 gennaio prenderà avvio il primo intervento del 2025 di rinnovamento dell’armamento tranviario: fino al 14 aprile i lavori interesseranno il nodo di piazza Oberdan, da via Vittorio Veneto (all’altezza di via Tadino) sino a viale Piave, poco dopo l’intersezione con via Morgagni. Ogni anno l’Amministrazione comunale investe circa 12 milioni di euro per rifare i binari, interventi necessari per garantire più sicurezza, una maggiore frequenza dei mezzi e per allungare la vita media dell’infrastruttura. A partire dal 2023 sono stati effettuati interventi in via Montegani, piazza XXIV Maggio e via delle Rimembranze e via Bassini, successivamente si è lavorato in via Fabio Filzi, via Ponte Seveso e in via Orefici. Al momento è in corso il cantiere in via Mambretti. Questi lavori, che richiedono la sistemazione del pavimento stradale in materiale capace di sostenere i binari, comportano anche l’interruzione della circolazione dei mezzi del trasporto pubblico. In questo caso non sono previste però deviazioni alla viabilità stradale, perché il tratto interessato sarà esclusivamente su sede tranviaria. L’intervento, che consentirà anche di preservare nel futuro la tenuta del manto stradale, è stato programmato in inverno a tutela delle piante presenti: in questo periodo, infatti, lo stato vegetativo è maggiormente compatibile con le lavorazioni. “Comprendo i disagi per i cittadini e le cittadine, ma la manutenzione straordinaria dei binari è essenziale per mantenere costante l’efficienza delle linee di trasporto pubblico nella nostra città – commenta Arianna Censi, assessore alla Mobilità -, per questo programmiamo ogni anno gli interventi in base alle priorità. Inoltre, questi lavori permetteranno anche di allontanare i binari dal platano monumentale presente in piazza Oberdan, preservandone la crescita”. Per consentire i lavori, i tram 9 e 19 cambieranno servizio. Dal 15 gennaio al 19 febbraio, il tram 9 sarà sostituito dai bus B9 tra Centrale e Tricolore nelle due direzioni. Mentre dal 20 febbraio al 14 aprile la sostituzione avverrà tra Repubblica e Cinque Giornate, sempre nelle due direzioni. Il tram 19, invece, sarà interrotto e non passerà tra piazza Virgilio e via Nino Bixio e per tutta la durata dell’intervento il servizio si svolgerà in due tratte separate: Lambrate-Adelaide di Savoia-Centrale e tratta Castelli-Virgilio-Cairoli. Per ulteriori indicazioni è disponibile la pagina dedicata alle variazioni dei mezzi pubblici sul sito di Atm.

