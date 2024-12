Scala oggi iI presidio Pro Ucraina: “Ricorderemo chi è Anna Netrebko”

Oggi 7 dicembre, in occasione della Prima della Scala, esponenti della comunità ucraina milanese e militanti dell’associazione liberale “Ponte Atlantico” saranno in piazza, davanti al teatro, dalle 14 alle 16, “per ricordare che da quasi tre anni l’Ucraina vive sotto le bombe, a seguito dell’aggressione da parte della Russia di Putin”.

I manifestanti indosseranno sulla spalle la bandiera dell’Ucraina e porteranno al collo alcuni cartelli.

“Manifesteremo compostamente a sostegno dell’Ucraina – spiega Alessandro Litta Modignani, coordinatore di Ponte Atlantico – e per ricordare alcune amare verità. La prima è che da oltre mille giorni gli ucraini vivono sotto le bombe, con molte città rase al suolo, decine di migliaia di morti e vari milioni di profughi, a causa dell’aggressione da parte di uno stato totalitario, oppressivo e criminale. La seconda verità è che Anna Netrebko (la soprano russa, interprete nell’opera che apre la stagione scaligera, ndr) non è solo una grande artista, ma anche un’abile sostenitrice del regime di Putin, che non perde occasione per utilizzarla come strumento di propaganda politica, ai fini del suo disegno imperiale. “La nostra testimonianza non è dunque contro l’arte e la cultura – conclude Litta – ma contro il loro uso distorto e furbesco da parte di un dittatore dalle mani lorde di sangue, e dei suoi complici russi e italiani”.

Aggiunge Davide Romano, direttore del Museo della brigata ebraica: “I regimi totalitari si appoggiano sempre alle complicità di artisti pronti a inginocchiarsi al potere. Anna Netrebko è complice di Putin che ha mandato a morire centinaia di migliaia di russi in una guerra folle che ha coinvolto un Paese pacifico e democratico come l’Ucraina.

