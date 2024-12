“MusEdu – arte e scienza tra scuola e museo”, un progetto contro la povertà educativa e culturale

Parte a Milano “MusEdu – arte e scienza tra scuola e museo”, progetto ideato e realizzato da Fondazione De Agostini per contrastare la povertà educativa e culturale con il coinvolgimento dell’Università Bicocca, il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano.

L’iniziativa è rivolta agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie di Milano che operano in contesti sociali e culturali difficili, portando al museo bambini che per vari motivi non hanno la possibilità di accedervi con frequenza, inserendo la visita all’interno di un percorso di esplorazione e sperimentazione da svolgere preventivamente in classe.

Il progetto, completamente gratuito, coinvolge i due musei cittadini Pinacoteca di Brera e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Nell’anno scolastico 2024/2025 MusEdu comprenderà un totale di 12 scuole primarie, circa 80 classi, 1.600 studenti e 300 insegnanti.