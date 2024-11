MASSIMILIANO CALDI e I Virtuosi del Teatro alla Scala per il concerto a favore di VIDAS 18 novembre al Teatro alla Scala

Sarà Massimiliano Caldi oggi, lunedì 18 novembre, a dirigere il concerto al Teatro alla Scala a favore di Vidas. Un evento che lo vedrà dirigere I Virtuosi del Teatro alla Scala con il soprano Mariangela Sicilia, in un programma interamente dedicato a Giacomo Puccini.

Dopo diversi appuntamenti che l’hanno visto impegnato su palcoscenici nazionali e internazionali, questa sera alle ore 20 Massimiliano Caldi sarà alla direzione del concerto al Teatro alla Scala di Milano per l’evento benefico a sostegno di VIDAS, organizzazione che da più di 40 anni offre assistenza gratuita ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Caldi dirigerà I Virtuosi del Teatro alla Scala, ensemble formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, con il soprano Mariangela Sicilia, cantante che ha ottenuto grande successo e riconoscimenti in molti dei più prestigiosi teatri d’opera, in un concerto interamente dedicato a Giacomo Puccini, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla scomparsa.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di alcuni dei brani da camera più amati del compositore lucchese. In un ricco e intenso percorso d’ascolto che si addentra nel repertorio cameristico pucciniano, saranno eseguite undici arie per voce e pianoforte orchestrate per orchestra da camera da Andrea Pecolo, anche violino di spalla dell’ensemble scaligero, tra le quali A te, Sogno d’or, Avanti Urania!, Terra e mare, Sole e amore, Inno a Diana e Morire? fino alla ninna nanna E l’uccellino. Sul leggio anche tre brani per soli archi: il Quartetto in re nella versione per orchestra d’archi (revisione di Wolfang Ludewig), brano di rarissimo ascolto; Tre Minuetti per quartetto d’archi e Crisantemi, elegia per quartetto d’archi che Puccini scrisse in una notte del 1890, dopo che venne a conoscenza della dipartita dell’amico Amedeo di Savoia, duca d’Aosta.

“Dopo le precedenti collaborazioni (una su tutte, la fortunata tournée in Polonia a primavera 2024 che ha toccato le prestigiose sale delle Filarmoniche di Varsavia e di Cracovia) – dichiara Massimiliano Caldi – con grande emozione torno sul podio de I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA per una serata stavolta nella celebre Sala del Piermarini, per me luogo iconico, legato agli anni di studio, ai ricordi delle grandi produzioni negli anni di Riccardo Muti, ai sogni di studente, agli incontri che si facevano in quegli anni. E torno con un impaginato che si avvarrà della collaborazione con il soprano Mariangela Sicilia per un omaggio a Puccini ma un Puccini desueto, intimistico e cameristico. Un concerto che sono particolarmente lieto di dirigere in quanto avrà un nobile valore aggiunto: si svolgerà a scopo benefico a favore dell’associazione di volontariato VIDAS che da anni assiste a domicilio i malati, con grande impegno e dedizione totale.”

Un’occasione speciale per ritrovare pagine preziose della musica di Puccini, ricordandone l’opera straordinaria e contribuendo a un’importante causa sociale. Tutti i proventi della serata sosterranno Casa Sollievo Bimbi di VIDAS a Milano, struttura di eccellenza interamente dedicata alla cura e all’accoglienza di bambini con patologie gravissime insieme alle loro famiglie. Una serata che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere le attività di VIDAS e di celebrare il suo pluriennale impegno quotidiano nei confronti di chi soffre.

VIDAS difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti di vita con dignità. È un’associazione di volontariato laica, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano nel 1982. Offre assistenza sociosanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili a domicilio e nell’hospice Casa Vidas: degenza e day-hospice. Un servizio garantito grazie all’intervento di proprie équipe socio-sanitarie, formate da figure professionali tutte specializzate in cure palliative, affiancate da volontari selezionati. Un percorso di oltre quarant’anni accanto a chi soffre e che ha raggiunto più di 40.000 persone: anziani, adulti e dal 2015 anche bambini. Per loro nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle famiglie. L’attività di formazione per operatori e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza accompagnano da sempre quella assistenziale.

