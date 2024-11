Le cure nel comfort di casa, attivo a Milano il servizio di Cure Domiciliari in convenzione.

Il servizio è gratuito per il beneficiario poiché finanziato da Regione Lombardia

Gruppo Gheron, con sede a Milano, vanta una consolidata esperienza maturata in oltre 30 anni di attività in ambito socio sanitario. È specializzato nella cura e assistenza alla persona con RSA, nuclei Alzheimer, cure intermedie, hospice, centri diu rni, residenzialità per autosufficienti, centri diagnostici e Ospedali di Comunità. Da quest’autunno, a Milano Città(Municipio 1 e 7) e nel Distretto Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano S/N), nel Distretto Garbagnatese (Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro) e nel Distretto Rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago), Gruppo Gheron affianca ai servizi di residenzialità anche il Servizio di Cure Domiciliari, con denominazione C-DOM Baggio (DGR N. XII/2856 del 29/07/2024 di Regione Lombardia), per completare la presa in carico delle persone fragili con età uguale o superiore ai 65 anni e dare così un’ulteriore risposta concreta alle esigenze del territorio.

La RSA Baggio, sita a Milano, in Via Capri 21, è diventata anche la Sede Organizzativa per questo innovativo servizio di Cure Domiciliari sul territorio lombardo, sotto la nuova divisione “GherHome” di Gruppo Gheron. I cittadini potranno trovarci all’interno della lista degli Enti pattanti, presso le ASST di riferimento territoriale con la denominazione C-DOM Baggio.

A supporto di tale servizio, la RSA Senago (Senago, Via Oriana Fallaci 14) e la RSA Il Naviglio (Corsico, Via Alzaia Trento 1), sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione.

Le Cure Domiciliari prevedono prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e di assistenza alla persona, senza costi per il paziente, con età pari o superiore a 65 anni, in situazione di fragilità caratterizzata da bisogni sanitari e socio sanitari gestibili al domicilio, presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale di carattere temporaneo o definitivo, di una condizione di non deambulabilità e non trasportabilità, di una rete familiare formale e informale di supporto o di condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza.

L’attivazione delle Cure Domiciliari avviene con richiesta del medico di famiglia (MMG) o del medico ospedaliero alla dimissione.

Con l’impegnativa, il paziente o il familiare dovranno contattare la propria ASST territoriale, selezionare il nostro servizio di cure domiciliari, per attivare l’erogazione delle prestazioni.

Il servizio C-DOM con DGR N. XII/2856 del 29/07/2024 è gratuito per il beneficiario, poiché interamente finanziato da Regione Lombardia: il personale che svolge prestazioni domiciliari viene retribuito dall’ente erogatore. In virtù di ciò, la famiglia non deve dare alcun tipo di contributo economico durante gli accessi degli operatori.

Per informazioni e per l’attivazione delle CURE DOMICILIARI è possibile contattare direttamente il numero unico 320 8765168 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, o scrivere a curedom@gruppogheron.it, oppure rivolgersi alle RSA che offrono il servizio.

Al fine di poter dedicare il tempo necessario, è preferibile riservare con anticipo un appuntamento con il personale addetto all’erogazione del servizio.

La valutazione e la prima visita al domicilio sono anch’esse da concordare.

La sede organizzativa del nuovo servizio di Cure Domiciliari di Gruppo Gheron, per tutta la Lombardia, si trova a Milano, presso la RSA Baggio, in via Capri, 21.

Per informazioni e per prenotazioni sul nuovo servizio di Cure Domiciliari:

Tel.320 8765168

Email:curedom@gruppogheron.it

È possibile contattare anche i seguenti numeri:

Tel. 02 4891 6905 RSA Baggio

Tel. 02 4004 3752 RSA Senago

Tel. 02 4571 3032 RSA Il Naviglio