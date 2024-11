La “Biblioteca Vivente” al carcere di Bollate

Mercoledì 13 novembre al Carcere di Bollate (via Belgioioso 120) la cooperativa sociale ABCittà organizza “Biblioteca Vivente”, iniziativa che permette ai cittadini di entrare nella Casa di Reclusione per incontrare le donne detenute che, per un giorno, si trasformano in veri e propri Libri Umani e raccontano la loro storia.

L’evento si svolge dalle 18.30 alle 21.30; qualche giorno prima è possibile consultare online il catalogo e scegliere quale Libro Umano si desidera consultare. La consultazione dura poi 30 minuti circa e l’invito di ABCittà è di fare tutte le domande che si desidera sempre nel rispetto della persona che parla.

L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione entro domenica 3 novembre compilando il form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCy9KuLOBPKSvASqHNVWtVl_1rL-A6mDc1dUwbkq4FFbEsFg/viewform

Contestualmente è necessario inviare la scansione del proprio documento di identità all’indirizzo bibliotecavivente@abcitta.org. Per partecipare è necessario inoltre essere maggiorenni e senza precedenti penali; una volta confermata l’iscrizione verrà inviata una mail con le istruzioni e i documenti da portare.

L’iniziativa è realizzata grazie al progetto POR FSE finanziato da Regione Lombardia “Donne Oltre le Mura 4”.