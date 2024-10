Anytime Fitness apre il suo ottavo club a Milano

Anytime Fitness, il wellness brand statunitense che garantisce l’apertura delle sue palestre 7 giorni su 7, Pasqua e Natale inclusi, ha avviato una nuova struttura a Milano, in Piazza Vigili del Fuoco 1.

La nuova apertura corona gli sforzi del brand nella città meneghina che, con ben 8 palestre attive, si attesta come una delle zone a più alta densità di club Anytime Fitness in tutta Italia. La palestra – la 16esima del franchise in Lombardia – ha inoltre registrato un numero di abbonamenti in prevendita record per la rete Anytime Fitness nazionale, confermando l’entusiasmo e la fiducia che la community milanese ripone nel marchio.

Con oltre 800 mq di superficie ed attrezzature di ultima generazione, il club di Milano Rubattino offre un ambiente ampio, moderno e sofisticato per garantire un’esperienza di allenamento di altissima qualità a oltre 1.200 nuovi iscritti.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo straordinario risultato”, ha dichiarato il CEO di Anytime Fitness Italia, Roberto Ronchi. “Questo record di iscrizioni, da un lato è il sinonimo di una community affiatata, che condivide la nostra idea di fitness. Ma dall’altro è un ulteriore stimolo a lavorare con ancora più impegno al raggiungimento del nostro obiettivo di lungo termine: 400 palestre in Italia nei prossimi dieci anni”.

Il franchising di Anytime Fitness – presente in 42 Paesi con oltre 5.400 club e più di 5 milioni di iscritti – deve il suo successo all’accessibilità e alla personalizzazione dei servizi: le strutture sono infatti aperte 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno e offrono un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura dei clienti in maniera attenta e professionale.

Caratteristica peculiare del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento.