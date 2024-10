Arriva una settimana di forte pioggia, è l’anno più piovoso della storia

Il 2024 potrebbe essere l’anno più piovoso nella storia di Milano. Il record risale esattamente a 10 anni fa. Ora le previsioni vengono scalzate dai dati: solamente da Gennaio a Settembre sono già caduti 1.350 millimetri di acqua, contro una media annuale di 980.

ARRIVA IL CICLONE NORDAFRICANO

E non è affatto finita. Da oggi, Mercoledì 16, fino a Sabato 19 Ottobre la pioggia tornerà a bagnare la città con precipitazioni che raggiungeranno anche i 40 millimetri. L’arrivo di un ciclone nordafricano è infatti previsto da Giovedì 17 Ottobre: questo vortice, nella seconda fase, sarà poi in grado di colpire in pieno tutta l’Italia.

Inizialmente si attendono piogge torrenziali tra Liguria, Piemonte e Lombardia: in particolare si temono situazioni potenzialmente critiche sulla Liguria, ma la previsione è da confermare. In seguito le piogge colpiranno anche tutto il Centro e il Sud.

A Milano attesi livelli da allerta, da esondazione del Lambro e da apertura della vasca di laminazione del Seveso che, come successo meno di una settimana fa (prima Martedì 8, poi Giovedì 10), ha “salvato” i quartieri a Nord dalla piena.

Nel weekend tornerà il bel tempo. “Avremo minime intorno ai 10°Ce massime intorno ai 18°C”, ha spiegato al Corriere della Sera il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici. Che ha poi aggiunto: “A fine mese le temperature potrebbero scendere con possibilità di foschia e nebbia”.

Un Halloween freddo, dunque. (Meteo.it)