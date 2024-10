Dal 2 al 5 ottobre, su disposizione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno svolto un’ampia attività di controllo straordinario del territorio attraverso numerosi servizi esterni, tenuto conto delle pianificazioni adottate nell’ambito del C.P.O.S.P. presieduto dal Prefetto di Milano e d’intesa con la Questura.

Le attività sono state svolte nelle aree di maggiore aggregazione sociale allo scopo di prevenire fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano, in particolare nel contrasto ai reati predatori e quelli legati agli stupefacenti. Tali controlli verranno svolti con continuità in uno sforzo operativo che va ad affiancare la proiezione esterna delle pattuglie che presidiano quotidianamente la città a piedi, in auto ed in moto. Il Comando Provinciale di Milano, anche grazie all’intensificazione della presenza dei Carabinieri di quartiere ed alle numerose iniziative intraprese anche a tutela di anziani e fasce deboli (attività di informazione e protocolli d’intesa stipulati con le associazioni locali), è impegnato costantemente nell’esaltazione della funzione di prossimità e di rassicurazione sociale svolta dall’Arma.

Tutti i servizi si propongono di accrescere la percezione di sicurezza della comunità, privilegiando il contatto, l’ascolto e la vicinanza ai cittadini, agli incaricati di pubblico servizio ed a tutti gli esercenti. Numerosi sono già stati gli apprezzamenti ricevuti dai cittadini durante l’esecuzione dei servizi.

In questo quadro, rispetto ad una media giornaliera che vede i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano esprimere 450 servizi esterni e 350 servizi di prevenzione, controllando circa 750 persone e 410 veicoli, nel corso dei servizi di controllo straordinario del territorio sono stati impiegati ulteriori 235 Carabinieri dell’Arma territoriale e delle unità specializzate. Sono state controllate circa 1600 persone, arrestate 6 e denunciate 13. Sono stati inoltre controllati 408 veicoli e 24 esercizi pubblici.

In particolare:

nella serata del 2 ottobre i militari della Compagnia Duomo, con il supporto di personale del Gruppo Milano, del 3° Reggimento Lombardia e del 1° Reggimento Piemonte, del NAS di Milano e del nucleo cinofili di Casatenovo (LC), hanno presidiato l’area della stazione Centrale, sottoponendo a controlli complessivamente 385 persone e traendo in arresto, per cessione di sostanze stupefacenti, un 38enne marocchino sorpreso in via San Gregorio mentre cedeva 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,5 grammi circa, ad un 42enne italiano, il quale a sua volta è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere un 19enne marocchino trovato in possesso di una cesoia e hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale un 26enne afghano.

Sono stati poi segnalati all’autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti un 26enne gambiano trovato in possesso di 1 grammo di hashish ed un 33enne olandese trovato in possesso di 0.5 grammi di hashish. Sono inoltre stati sequestrati, a carico di ignoti, 40 grammi di hashish rinvenuti dall’unità cinofila nei pressi di un esercizio pubblico.

Nel corso del medesimo servizio, i militari, con il supporto specialistico dei Carabinieri del NAS di Milano, hanno controllato complessivamente 12 esercizi commerciali, tra cui un ristorante in via Sammartini, il cui proprietario è stato sanzionato amministrativamente per un complessivo di 2000 euro per la mancata osservanza della normativa in materia di igiene ed un bar di via da Palestrina il cui proprietario è stato segnalato all’ATS di Milano per la mancata osservanza della normativa in materia di igiene.

Nella serata del 3 ottobre i controlli si sono concentrati, con i Carabinieri della Compagnia Porta Monforte ed il supporto di personale dei Gruppi di Milano e Rho, delle Compagnie di Intervento Operativo dei Reggimenti Lombardia e Piemonte, del NAS di Milano e del nucleo cinofili di Orio al Serio (BG), nel quartiere di Milano Rogoredo.

I Carabinieri nel corso del servizio hanno denunciato in stato di libertà un 34enne peruviano per furto, in quanto sorpreso mentre tentava di allontanarsi da un supermercato dopo aver asportato generi alimentari ed alcolici, per un valore di 150 euro. Sono stati denunciati, inoltre, un 38enne pakistano per ingresso illegale sul territorio nazionale, con avvio delle procedure per la sua espulsione, ed un 40enne italiano perché colto in stato di manifesta ubriachezza lungo la pubblica via.

Sono stati poi segnalati all’autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti un 25enne romeno sorpreso all’interno della stazione “Milano Rogoredo” in possesso di una siringa contenente una miscela a base di eroina ed un 18enne egiziano in possesso di 3 grammi circa di hashish. Inoltre sono stati sequestrati a carico di ignoti 46 grammi circa di hashish rinvenuti dall’unità cinofila vicino ad un esercizio pubblico.

Complessivamente sono state elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 536 euro e controllate complessivamente 402 persone mentre i Carabinieri del NAS hanno segnalato all’ATS di Milano, per carenze igienico strutturali, i titolari di un bar di via Piacenza e di un bar/ristorante di via Tiraboschi.

nel corso della serata successiva del 4 ottobre, sempre nel quartiere di Milano Rogoredo, i Carabinieri, supportati da personale specializzato, hanno denunciato in stato di libertà una 33enne romena per l’inosservanza di provvedimenti dell’autorità prefettizia, un 16enne italiano ed un 22enne senegalese per porto abusivo di armi poiché trovati in possesso rispettivamente di un tirapugni e di un coltello occultato in un borsello, un 32enne italiano per guida in stato di ebrezza ed infine un 37enne peruviano per lesioni personali e minacce nei confronti di un passante. Nel corso del medesimo servizio è stato poi denunciato anche un 28enne senegalese poiché, sottoposto a controllo alla guida di un’autovettura, ha esibito una patente di guida risultata falsa.

Sono stati anche segnalati all’autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti (hashish) un 20enne egiziano sorpreso in possesso di 1,70 grammi, un camerunense con 0,70 grammi, un egiziano 26enne con 3,50 grammi, un ecuadoregno 26enne con 0,10 grammi, un italiano 22enne con 1 grammo, un marocchino 23enne con 0,5 grammi ed un egiziano 42enne con 0,5 grammi e sequestrato a carico di ignoti complessivamente 78 grammi circa di hashish, rinvenuti dall’unità cinofila nei pressi della stazione ferroviaria “Milano Rogoredo”, di cui un panetto di 69 grammi recava il logo di una squadra di calcio spagnola.

Sono state poi elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 312 euro e controllate complessivamente 378 persone, di cui 209 stranieri, 69 veicoli e 11 esercizi pubblici dei quali, un ristorante di via Ortica ed un centro estetico di piazzale Cuoco sono stati segnalati all’ATS di Milano per carenze igienico strutturali ed il secondo è stato anche oggetto di proposta di chiusura.

Nel pomeriggio del 5 ottobre sono stati nuovamente effettuati controlli nell’area della stazione ferroviaria di Milano Centrale da parte dei Carabinieri della Compagnia Milano Duomo con il supporto dei Reggimenti Lombardia e Piemonte e personale specializzato di NAS e cinofili nel corso del quale sono state controllate complessivamente 415 persone, di cui 278 stranieri e 134 veicoli.

I controlli hanno portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 19enne egiziano controllato all’interno di un parco giochi e trovato in possesso di 5 confezioni da 28 compresse l’una, per un totale di circa 80 mg, di ossicodone e di due italiani di 28 e 29 anni che, nel corso di un posto di controllo condotto con il supporto dell’unità cinofila, stati sorpresi in possesso di 5,60 grammi di marijuana, 2,24 grami di hashish, 1,4 grammi di MDMA, 1,66 grammi di Ketamina e 2,10 grammi di Speed anfetamina ed, all’esito della successiva perquisizione domiciliare, di ulteriori 4,5 kg di marijuana, 1,4 grammi di MDMA, 2,3 grammi di Ketamina, 2,7 grammi di hashish, la somma di 230 euro e vario materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.

Sono stati inoltre arrestati per cessione di sostanze stupefacenti un 32enne gambiano sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Milano Centrale mentre cedeva 1.6 grammi di hashish ad un 30enne italiano, il quale è stato segnalato all’autorità amministrativa ex art. 75 dpr 309/90 e per un ordine di carcerazione un 58enne italiano destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per scontare la pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione per appropriazione indebita e tentato riciclaggio, commessi a Torino e Milano nel 2017

Nel corso del medesimo servizio i Carabinieri hanno poi deferito in stato di libertà per furto un 28enne libico sorpreso poco dopo aver asportato delle scarpe e indumenti vari da un esercizio commerciale sito nei pressi di piazza Duca d’Aosta e, con il supporto di personale del NAS, per vendita di sostanze stupefacenti, una 74enne italiana, titolare di una farmacia di via Farini, per aver venduto l’ossicodone, senza prescrizione medica, al 19enne egiziano arrestato, per la quale è stata in