ORTOMERCATO, VISITA GUIDATA AL NUOVO PADIGLIONE

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Todo Modo

Nel territorio del quartiere Molise-Calvairate si stanno attuando rapide trasformazioni urbane: quella del nuovo Padiglione del Mercato Ortofrutticolo è la più recente, per molti ancora da scoprire. Con la guida di Danilo Simonetta, Direttore dei Mercati Ittico-Fiori-Carni, la passeggiata permetterà una conoscenza approfondita del processo in atto e la possibilità di documentarlo fotograficamente, insieme al fotoreporter Alessandro Treves e a Lidia Manzo, sociologa, che offrirà una cornice teorica entro cui inserire le proprie osservazioni. L’evento, della durata di circa 3 ore, è adatto a un pubblico di età superiore ai 18 anni e l’appuntamento è per sabato 28 settembre alle 9.20 all’ingresso del Mercato Ortofrutticolo, in Via Lombroso 54. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Todo Modo ETS in occasione della Milano Green Week 2024 e nel contesto del percorso “Verso il Distretto dell’Inclusione”. Per informazioni: info@todomodomilano.it