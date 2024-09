Francesco Plastina, alunno brillante, studente modello, dal pensiero divergente con spiccate originalità nel problem solving, diplomato con 100 e lode al Liceo Scientifico “F. Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR).

Francesco ammesso a quattro finali dei campionati nazionali di Astronomia.

Vincitore per 2 anni consecutivi al concorso nazionale di Astronomia, Premio “Schiapparelli”: rassegna di titoli scientifici su specifiche tematiche astronomiche.

E’ stato, per due anni di seguito, 2022-2023, campione regionale della Puglia alle Olimpiadi di Neuroscienze e secondo in Italia nel 2023.

E’ stato ammesso ai campionati nazionali di Fisica.

Ha arricchito il suo bagaglio culturale partecipando a stages formativi:

alla Normale di Pisa, al CERN di Ginevra, all’Istituto Nazionale di Astrofisica di Riace e alla Luiss per un Summer School.

Ha conseguito le certificazioni Cambridge English: A2 Key, Preliminary, B2 First, C1 Advanced.

Francesco Plastina ora è nel tempio americano, nella prestigiosa Harvard University, Harvard una delle Università più prestigiose al mondo, Università privata degli States, a Cambridge, nel Massachusetts, nell’area metropolitana di Boston.

Un traguardo di eccellenza per il quale lo studente Francesco Plastina ha affrontato rigorosi processi di selezione, con successo, grazie all’educazione-formazione umana e culturale del suo Liceo. Un Liceo caratterizzato da una equilibrata integrazione tra cultura scientifica e saper umanistico.

Il “Ribezzo” di Francavilla, Liceo sempre attento al territorio, ai bisogni della società, che mette a disposizione dei propri studenti i migliori progetti disponibili, attraverso la collaborazione di docenti altamente qualificati e professionalmente competenti.

Il “Ribezzo” di Francavilla è un Liceo all’avanguardia dall’offerta formativa diversificata che promuove, con le sue attività, processi di Critical Thinking (pensiero critico), skills di alta valenza educativa che aiutano gli studenti a comprendere i propri punti di forza favorendo un pensiero razionale e riflessivo, valutando se stessi, riconoscendo i propri bias cognitivi (pregiudizi, polarizzazioni, attenzione selettiva) formando, in tal modo, menti dal pensiero critico, difficile da manipolare.

Lo Scientifico di Francavilla: un Liceo all’avanguardia, un Liceo innovativo, moderno, con un eccellente team di professori, coordinati dalla preside Prof.ssa Giuseppina Pagano, una leadership capace di creare un dinamico team building, in grado di lavorare in un ambiente inclusivo, raggiungendo gli obiettivi programmati: formazione, educazione.

Educare, dal Latino educere: trarre fuori, non “mettere dentro” (regole, nozioni) ma tirar fuori!

Il Liceo Scientifico “Ribezzo” educa a tirar fuori, it can be pull out.

Prof.ssa Matilde Sardiello