Sarà presentata al museo Scienza e Tecnologia la biografia di Marconi

Sarà presentata a Milano la biografia di Marconi per celebrare il 150esimo della sua nascita. Giovedì 12 settembre alle 18 l’autore Marc Raboy parlerà della sua opera, ‘Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo’, pubblicata quest’anno da Hoepli.

L’appuntamento è al museo nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, in via San Vittore 21. Oltre allo scrittore Marc Raboy, professore emerito di Comunicazione e New Media al dipartimento Art History and Communication studies della McGill University, sarà presente e Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, Ict e Cultura digitale del museo insieme al direttore generale del museo Fiorenzo Marco Galli e all’amministratore delegato di Hoepli, Barbara Hoepli.

Il testo, basato su materiali d’archivio inediti, è il primo a collegare periodi significativi della biografia di Marconi: dagli esordi in Italia, ai suoi esperimenti di comunicazione transatlantica, al ruolo negli affari mondiali. Fino alla sua morte, avvenuta nel 1937, Marconi fu al centro di tutte le principali innovazioni nel campo delle comunicazioni elettroniche, corteggiato da potenti interessi scientifici, politici e finanziari, e seguito dai media, che registrarono e pubblicarono quasi tutti i suoi discorsi. Al termine della presentazione del libro sarò proposta una visita guidata alla sezione Telecomunicazioni del museo insieme a Simona Casonato e Marc Raboy. L’evento è gratuito, necessario registrarsi al seguente link.

