Csi Day: lo sport inclusivo che valorizza tutte le attività

Il 14 settembre Piazza Duomo si prepara ad accogliere il “CSI Day: 80 di società sportive che hanno fatto la storia”, un evento straordinario dedicato allo sport che riserverà ampio spazio all’attività sportiva inclusiva.

L’iniziativa organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano infatti, metterà al centro lo sport come strumento per abbattere barriere e valorizzare tutte le abilità. Saranno diverse le discipline che si alterneranno sui campi, dal Calcio Integrato al Sitting Volley, dalla Pallavolo per persone sorde alle Bocce Integrate, dalla Scherma per atlete e atleti con disabilità al Basket in carrozzina.

Fondamentale per la realizzazione di questo ambizioso progetto la presenza di alcune realtà che operano quotidianamente, con competenza e passione, per mettere in luce e sviluppare lo sport inclusivo: la community Sport For Inclusion Network; le Nazionali Italiane Volley Sorde e Sordi; le società sportive Briantea 84 e Ad Astra Volley; la commissione CSI Milano-TikiTaka per lo sport inclusivo e le cooperative sociali fondatrici del campionato di Bocce Integrate incluso nella programmazione sportiva CSI Milano.

Un ringraziamento speciale va al presidente del Comitato Regionale CIP Lombardia, Pierangelo Santelli, per il costante impegno a sostegno del CSI e per la preziosa partecipazione al CSI Day per cui ha concesso il patrocinio. “Ancora una volta il CSI promuove un evento di grande valore sportivo e sociale e il CIP Lombardia sarà con entusiasmo al suo fianco – afferma Santelli – Piazza del Duomo si trasformerà in un prestigioso palcoscenico per centinaia di ragazzi, atleti e tecnici che dimostreranno quanto lo sport può essere davvero inclusivo. Sono certo che Milano potrà assistere a una grande giornata di sport”.

Questa giornata vuole celebrare il valore di tutte le abilità proprie delle peculiarità di ognuno. Così il CSI Day diventa non solo una manifestazione sportiva, ma anche testimonianza di un linguaggio comune capace di unire e valorizzare ogni singolo nella direzione di una società più inclusiva e accogliente.

Il programma definitivo dell’intera giornata sarà disponibile a breve sul sito dedicato alla manifestazione “CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia”.