Nel mese di agosto a Milano molte attività commerciali chiudono per ferie ma le farmacie resteranno operative: con un coordinamento centrale del sistema di turnazione fino al 93% resterà aperto

Nel mese di agosto a Milano molte attività commerciali chiudono per ferie ma le farmacie resteranno operative: con un coordinamento centrale del sistema di turnazione fino al 93% resterà aperto garantendo un servizio capillare e senza interruzioni in tutti i quartieri della metropoli.

La turnazione su quattro settimane

La programmazione delle aperture e dei turni prevede:

– Prima settimana: 393 farmacie su 423 aperte

– Seconda settimana: 329 farmacie aperte

– Terza settimana (Ferragosto): 192 farmacie aperte

– Quarta settimana: 241 farmacie aperte

– Quinta settimana: 341 farmacie aperte

A cui si aggiungono 95 farmacie non chiuderanno mai per ferie, rimanendo disponibili per tutto il mese.

Per trovare facilmente la farmacia più vicina, i milanesi possono consultare l’App “Farmacia Aperta” o il sito web www.farmacia-aperta.eu gestito da Federfarma Lombardia. All’esterno di ogni farmacia, inoltre, sarà sempre presente una bacheca con l’elenco delle farmacie di turno nelle zone limitrofe, inclusi giorni e orari di apertura. Per ogni farmacia sono disponibili dettagli come ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, orari di apertura, turni e servizi offerti (tamponi, test streptococco, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio).

“Nel mese di agosto, quando la città si svuota e numerose attività commerciali chiudono, le farmacie rappresentano un punto di riferimento prezioso per chi resta a casa”, ha dichiarato Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza. “Per questo motivo, la maggior parte dei nostri esercizi non andrà in vacanza e si alternerà con chiusure differenziate, assicurando ai cittadini milanesi un servizio capillare e senza interruzioni. In un periodo dell’anno in cui aumentano il rischio di solitudine e la sensazione di isolamento, lavoreremo per garantire l’accesso a farmaci, presìdi e prestazioni ma anche per fornire assistenza, ascolto e un consiglio qualificato, con un’attenzione particolare agli anziani e ai pazienti fragili”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845