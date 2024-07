Entro il 2027 a Milano i taxi aerei elettrici: prima rotta Malpensa-Centro

Annunciata la firma di un Memorandum of Understanding che pone le basi per lo sviluppo di una rete di vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale in Lombardia e nel nord Italia.

I protagonisti dell’intesa sono Lilium, produttore leader di aeromobili elettrici e pioniere della mobilità aerea regionale, Sea Milan Airports, la società di gestione degli aeroporti di Milano, e Skyports Infrastructure, leader nelle infrastrutture per vertiporti per l’industria della mobilità aerea avanzata,

Come riferisce Forbes si potrà andare da Malpensa a Milano con i taxi volanti

In sostanza, arriveranno a Milano i taxi aerei elettrici. La prima rotta che verrà sviluppata, collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa e il centro di Milano. Con la sottoscrizione del memorandum, le parti si impegneranno e collaboreranno per lanciare una rete di vertiporti operati con Lilium Jet entro il 2027.

Sea contribuirà fornendo capacità di gestione aeroportuale e una profonda conoscenza dell’ecosistema dell’aviazione e delle infrastrutture della regione. Skyports fornirà la sua esperienza leader nel settore eVTOL e lavorerà a stretto contatto con Sea per l’operatività dei vertiporti. Lilium porterà la sua esperienza sugli aeromobili e il suo innovativo Lilium Jet, progettato per offrire una capacità di carico che lo rende leader di settore, con la più lunga autonomia operativa alla massima velocità, il minimo rumore ed emissioni operative pari zero.

Il progetto formalizzato consentirà la creazione di una rete di rotte attraenti per l’operatività del Lilium Jet e di altri aeromobili, migliorando l’accessibilità e la connettività per la mobilità aerea regionale. Per lo sviluppo e l’operatività dei vertiporti in Lombardia e in Italia, Sea, Skyports e il loro azionista 2i Aeroporti stanno costituendo una società in joint venture.