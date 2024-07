De Corato (FdI): «Sala smetta di parlare di Meloni e pensi ai suoi fallimenti come sindaco

«Il sindaco di Milano, invece di occuparsi dei gravi problemi della città, primo fra tutti la mancanza di sicurezza, continua a fare dichiarazioni polemiche sul Presidente del Consiglio. Secondo Sala, Giorgia Meloni è colpevole di non tenere il capoluogo lombardo e il suo primo cittadino nella giusta considerazione. In realtà non è affatto così se si pensa, per esempio, all’accordo per lo sviluppo e coesione stipulato a dicembre scorso con il governatore Fontana, che mette a disposizione della Lombardia oltre 1,2 miliardi di euro. Buona parte di questi fondi è destinata a Milano, per diversi progetti tra cui la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle periferie. Sala, dunque, farebbe bene a riflettere sui suoi molti fallimenti prima di puntare i piedi perché il Premier non va ad incontrarlo quando viene a Milano. Giorgia Meloni ha di meglio da fare: Lavorare per l’interesse del Paese».

Lo ha dichiarato il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni rilasciate ieri da Sala nei confronti del Presidente del Consiglio Meloni.