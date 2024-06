Celebrazioni 210 anni carabinieri, cerimonia a caserma Montebello

Cerimonia per celebrare i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri ieri mattina anche a Milano, alla Caserma Montebello. Presenti oltre ai vari corpi dei carabinieri anche il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia. “Il nostro tempo ci pone poi di fronte a sfide difficili, non meno che costruttive e stimolanti – ha evidenziato il comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo”, generale Riccardo Galletta, durante il suo discorso –. I cittadini aspirano ad una miglior qualità della vita e, in questo, riconoscono a pieno il ruolo essenziale delle Forze dell’Ordine e, tra esse dell’Arma, con i suoi presidi, piantati nel mezzo dei bisogni delle comunità: siano essi nei più popolosi quartieri urbani o nei più remoti borghi. Talvolta, raccogliamo critiche, nella contingenza della quotidianità, ma a nessuno sfugge più la vera entità del problema”. Il generale Galletta ha parlato anche del tema della giustizia. “Diventa sempre più largo il dibattito sulla necessità di una giustizia più celere, sulla indispensabilità della certezza della pena e sulla sua efficacia correttiva”, ha detto.

E’ stato letto anche un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella “Il momento storico che l’Italia e l’Europa stanno vivendo sollecita più che mai i valori di fedeltà alla Repubblica e di abnegazione di cui l’Arma ha saputo essere interprete”, ha scritto il Capo dello Stato. “La sfida alla pace, la tutela delle libertà della nostra convivenza civile – ha aggiunto in un altro passaggio – vedono i Carabinieri operare nelle crisi internazionali come presidio offerto sul territorio nazionale dalla rete delle stazioni. La lotta alla criminalità organizzata, essenziale per la garanzia delle legalità, concorre in modo significativo alla coesione della società italiana”.

Durante la cerimonia sono stati inoltre ricordati alcuni ‘numeri’ dell’interregionale “Pastrengo”: nell’ultimo anno, 594.511 pattuglie hanno operato nelle 4 Regioni – Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – che compongono il Comando.

“La grammatica della sicurezza passa anche attraverso i numeri – ha osservato il generale Galletta -. Cifre nelle quali si iscrive, con tutta evidenza, l’impegno di 16.386 uomini e donne – tanti sono i Carabinieri del Comando Interregionale “Pastrengo” – pronti a intervenire, accogliere e soccorrere. 534 di loro sono rimasti feriti o contusi nel 2023 e 184 nel primo quadrimestre del 2024, vittime di resistenza ed aggressioni”.

Galletta ha infine ricordato che 96 Centrali operative hanno gestito 231.371 chiamate di emergenza. 13.349 persone sono state arrestate e 101.714 sono state denunciate a piede libero. Infine, da questa attività sono derivati sequestri e confische di beni per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro.