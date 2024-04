Dal 4 aprile 2024 fino al 16 maggio 2024 (ore 12.00) si presenta la domanda per i contributi #DoteScuola – componente Materiale Didattico per l’a.s. e f. 2024/2025 e Borse di Studio statali a.s. 2023/2024.

Possono partecipare gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di Istruzione, sia di Istruzione e Formazione Professionale), presso:

le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;

Istituzioni formative accreditate.

Gli Istituti devono aver sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad euro 15.748,78 (anno 2024).

Per saperne di più clicca qui http://reglomb.it/GV1850R7sQC

#lombardianotizieonline