“Speriamo di riuscire ad avere questi 500 infermieri in più per poter utilizzare al meglio le nostre case di comunità per dare una risposta migliore ai nostri cittadini che oggi fatichiamo a dare a causa del numero risicato di addetti al comparto sanitario, infermieri e medici”: così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’In&Aut Festival a Palazzo Lombardia, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a la Repubblica dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso riguardo l’intenzione di reclutare 500 infermieri dal Sudamerica entro fine anno.

“La strategia è cercare di dare una risposta con la massima urgenza a quelle carenze di organico che io sto denunciando da anni e che adesso evidentemente sono state suffragate e confermate dalla realtà – ha aggiunto Fontana spiegando che “queste assunzioni consentirebbero di superare il momento più critico delle necessità della nostra regione in attesa che i provvedimenti che questo Governo sta assumendo per allargare il numero delle persone che possono iscriversi alle facoltà universitarie sia di medicina sia di infermieristica e in attesa che queste misure possano dare i loro risultati”.

