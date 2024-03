Il tutto è iniziato ieri mattina alle 11:45, quando i professori delle classi hanno esortato gli alunni ad evacuare immediatamente l’Istituto Ettore Molinari di via Crescenzago.

L’intera vicenda è nata però nella giornata di lunedì 25, quando il custode della scuola si era recato dal vicepreside per comunicare che le palazzine dietro le palestre erano state occupate illegalmente da persone secondo lui poco raccomandabili. Nella giornata di ieri è stato poi trovato un bigliettino che annunciava la presenza di due ordigni esplosivi all’interno dell’Istituto, che avrebbero dovuto essere azionati dal destinatario della lettera al fine di farli esplodere. Sul retro del bigliettino era poi scritta la seguente frase: “Il nostro Dio Allah è grande e deve uccidere tutti i cristiani”. In italiano, invece, vi erano riferimenti all’attuale guerra in Palestina.

In seguito alla scoperta del bigliettino il personale ha poi contattato immediatamente la presidenza e la vicepresidenza, che ha poi chiamato le forze dell’ordine. Queste sono intervenute prontamente, scacciando alcuni intrusi che erano riusciti ad intrufolarsi nelle palestre. La Polizia ha poi ordinato di evacuare l’Istituto, tentando di far suonare l’allarme che però non è partito. I professori si sono quindi precipitati nello sgomberare personalmente ogni classe.

Dopo che le forze dell’ordine hanno effettuato le relative ispezioni e bonifiche, gli insegnanti hanno poi ridato il permesso agli alunni di riprendere i propri oggetti nelle classi. Infine, la vicepreside ha permesso agli alunni di ritornare nelle proprie abitazioni. La preside ha dichiarato poi che si sarebbe trattato di un falso allarme.