Milano: strade col limite di 15 km all’ora

Le STRADE di MILANO col limite di 15 chilometri all’ORA

# In attesa della città a 30 chilometri all’ora in alcune zone si viaggia ancora più lentamente

Intervistato a margine della presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio 2024, il Sindaco Beppe Sala era intervenuto sul dibattito tra il Ministro dei Traporti, Matteo Salvini, in merito alla trasformazione di Bologna in città a 30 all’ora. Favorevole al fatto che “una parte della città deve andare a 30 all’ora”, ma che applicare il modello Bologna “per noi è impossibile”, aveva aggiunto che “É una tendenza diffusa quella di andare verso il limite di 30 all’ora ma ogni città deve trovare il suo modello e sul modello milanese ci stiamo lavorando”. Un modello che potrebbe spingere ancora di più sul freno.

# Le vie di Milano con limite a 15 all’ora sono più del 15%

Il numero di strade a velocità limitata a Milano, a 30 o 15 km/h, ha già superato il 15% del totale. Tra le tante richieste fatte negli ultimi dai Municipi o indicate direttamente dal Comune di Milano, queste sono alcune delle vie dove è stato introdotto il limite di 15 km/h in città:

Largo Tel Aviv (Rottole-Crescenzago)

Via Pepe (Isola)

Thaon de Ravel (La Fontana)

Via Rasori (Pagano)

Via Varanini e Via delle Leghe (NoLo)

Via Sottocorno

Via Savona tra Via Tortona e Via Cerano e Via Volta (Tortona)

Nell’ambito dell’istituzione della Ztl serale sui Navigli se ne aggiungono altre: Via Scoglio di Quarto tra corso Manusardi e via Sforza, Via Bettinelli, Via Lagrange e la prima parte di Via Pavia.

Milano diventerà la prima città al mondo con il limite di 15 chilometri all’ora?

