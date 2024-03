“Il cuore non si ferma” 16 Marzo i motociclisti contro il divieto moto Euro 0 e 1

3° INCONTRO SABATO 16 MARZO

h. 15.00 Centro sportivo Saini via Corelli 136 – Milano

“DIVIETO IL CUORE NON SI FERMA” è l’iniziativa promossa da Lorenzo Gioacchini, per portare all’attenzione dei motociclisti e dell’opinione pubblica, l’ordinanza del Comune di Milano che da ottobre 2024 intende bloccare la circolazione delle moto euro 0 e 1, ritenute responsabili del problema dell’inquinamento in città.

Negli anni successivi saranno poi fermate le euro 2 nel 2025 e le euro 3 nel 2028, rendendo così inutilizzabile gran parte del parco moto Milanese.

La stessa ordinanza, potrà poi essere attuata anche in molte altre città e comuni Italiani, creando così grandi problemi a coloro che utilizzano moto e scooter anche per recarsi al lavoro.

Il 3° incontro, che fa seguito a una petizione che ha raccolto più di 15.000 firme, vedrà in contemporanea la partecipazione di altre città Italiane:

Vittorio Veneto (TV), Aosta, Vado Ligure (SV), Udine, Bolzano, Torino, Rimini, Arezzo, Ponte S. Giovanni (PG), Macerata, Pescara, Roma, Campobasso, Caserta, Schiavinea (CS), Villapiana Lido (CS), Boscoreale (NA), Lecce, Bari,

Cagliari e Sassari.

La manifestazione, senza colori né bandiere e aperta a tutti i motociclisti, partirà alle ore 16 dal parcheggio di via Corelli 136 a Milano, percorrerà le vie più importanti della città e terminerà in Piazza Duca d’Aosta.

Il fine non è quello di creare disagi ai cittadini ma di provare a bloccare un provvedimento ritenuto penalizzante per molti e inutile per la tutela e la salute dell’ambiente.

“Sostengo con forza la manifestazione promossa dai motociclisti contro le decisioni del Comune di Milano e del sindaco Sala di restringere ancor di più le maglie per l’accesso di motoveicoli all’Area B di Milano, penalizzando così lavoratori e studenti. Questa scelta miope, inoltre, con scarsissima incidenza sulla stessa qualità dell’aria, andrà invece a peggiorare ancor di più i flussi veicolari, in quanto in molti, stante la oggettiva esigenza di spostamento casa-lavoro, dovranno utilizzare la macchina. Dalla padella alla brace. Inoltre, ho chiesto come consigliere comunale, che venga convocata la commissione mobilità del comune per un confronto con l’assessore Censi ed associazioni su questa assurda misura che comporta pesanti criticità.” Lo ha dichiarato la consigliera comunale e regionale di FdI Chiara Valcepina.